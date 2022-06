Noro: PSG objavil, koliko je zaslužil z Messijem

Argentinec je v svoji prvi sezoni francoskega prvenstva in ligi prvakov zabeležil 11 zadetkov in 15 asistenc, s čimer bi se nogometaš njegovaga kova težko hvalil. Pariški klub je na Lionela Messija računal prav v ligi prvakov, v kateri je letos presenetljivo izpadel že v prvem krogu izločilnih bojev, ko je premoč moral priznati Real Madridu.

PSG za Messijev prihod ni Barceloni odštel ničesar. Foto: Reuters

Brez odškodnine, a ne brezplačno

Argentinec se je v francosko prestolnico sicer res preselil brez odškodnine, a to še zdaleč ne pomeni, da katarski lastniki z Messijem niso imeli nobenih stroškov. Po pogodbi, ki jo je minulo poletje sklenil s Parižani, ta letno v žep pospravi kar 30 milijonov evrov, še dodatnih deset milijonov pa prejme, če bo svojo zadnjo sezono ostal v Parizu, kar bi lahko katarske lastnike skupno stalo 110 milijonov evrov brez premij in bonusov.

Na zelenicah se Messijev učinek ni kaj dosti poznal, se je pa ta toliko bolj poznal na finančni ravni. V pozitivnem smislu. V pogovoru za špansko Marco je namreč Nasser Al-Khelaifi, predsednik Parižanov, pojasnil, da je bil Messijev prihod najboljša naložba, saj je v manj kot letu dni klubsko blagajno napolnil za kar 700 milijonov evrov.

Po Messiju na Park princev še sponzorji

Z Messijem so Parižani dobili tudi deset novih sponzorjev. Foto: Reuters Selitev Messija na Park Princev pa ni prinesla samo Argentinca, temveč tudi deset novih sponzorjev. "Leov prihod nam je prinesel deset novih sponzorjev, a to še ni vse," so se o t. i. "učinku Messi" pohvalili pri PSG. "Prejšnje sezone so nam sponzorska sredstva prinašala med tremi in petimi milijoni evrov letno, od lani pa lahko računamo približno med petimi in osmimi milijoni evrov prihodka sponzorskih sredstev. Jasno je, da ob teh številkah ne potrebujemo še dodatnih komentarjev, kako pomemben je bil za nas prihod Argentinca v PSG." Po Messiju so namreč s Parižani podpisali tudi Dior, Gorillas, Crypto.com, Autohero, GOAT, Smart Good Things, Infinity Sports Water, Geekvape, PlayBetR, Volt in Big Cola, poskrbel pa je tudi za neverjeten skok vrednosti kriptovalut.

Čeprav trenutno beležijo padec na trgu kriptovalut, pa se je skok PSG-kovanca najbolj poznal ob njegovem prihodu v klub, s čimer so zaslužili še dodatnih 300 milijonov evrov, je dodal Mark Armstrong, finančni direktor PSG.

"Messijevih dresov ne moremo izdelati toliko, kot je zahtev"

Povpraševanje po Messijevih dresih je ogromno. Foto: Guliverimage Prodaja nogometnih dresov je področje, kjer se najbolje opazi, kako so Parižani z Messijem zrasli. Sezono pred njegovim prihodom so s prodajo dresov zaslužili 41 milijonov evrov, letos pa so to številko presegli že sredi sezone. Do konca nedavno zaključene sezone so tako Parižani prodali več kot milijon dresov, od tega jih je bilo 60 odstotkov z Messijevo 30 na hrbtni strani. O rekordni prodaji Messijevih dresov govori tudi podatek, da so samo v prvih treh urah po najavi prihoda Argentinca na Park princev prodali za 933 tisoč evrov dresov. "Nemogoče je doseči to, da bi igralca odplačali samo s prodajo njegovih dresov, ker je preprosto nemogoče izdelati toliko Messijevih dresov, kot jih zahteva trg. Tega nihče ne zmore," je prodajo dresov s številko 30 komentiral Armstrong.

Številke rušijo vse rekorde

Pomembno vlogo pa imajo tudi družbena omrežja, kjer se pri PSG lahko, zahvaljujoč Messiju, pohvalijo s kar 15 milijoni novih sledilcev na vseh platformah, od katerih tedensko, po besedah Armstronga, zaslužijo 1,4 milijona evrov.

"Zahvaljujoč Messiju smo postali prvi klub z desetimi in nato z 20 milijoni sledilcev na TikToku. Postali pa smo tudi najpomembnejše francosko podjetje na Instagramu, kjer smo pred njegovim prihodom imeli 38,5 milijona sledilcev, danes pa jih imamo že 61 milijonov.

Messi in preostali zvezdniki z lahkoto napolnijo Park princev. Foto: Guliverimage

Ne samo virtualni navijači, PSG je v zadnjem letu pridobil tudi z obiskom navijačev domačih tekem: "Vstopnice za domače tekme je zelo težko dobiti. Postali smo rekorderji med evropskimi klubi po številu prodanih vstopnic. Na čakalni listi za običajne in VIP-vstopnice je osemkrat več ljudi kot kdajkoli prej," je o očitno vrhunski naložbi dejal finančni direktor Parižanov.