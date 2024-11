Le Graet je po več burnih mesecih odstopil s položaja predsednika FFF februarja 2023 po 11 letih vodenja zveze in po revizijskem poročilu, ki ga je sestavil generalni inšpektorat za šolstvo, šport in raziskovalno dejavnost (IGESR) po naročilu ministrstva za šport.

V njem so kritizirali njegove "neprimerne javne položaje" in "neprimerno vedenje (...) do žensk, predvsem preko SMS, ki so za nekatere dvoumna, za druge pa izrazito spolne narave", še poroča AFP.

Souid je januarja v intervjuju za športni časopis L'Equipe razkrila, da jo je Le Graet od leta 2013 in 2017 večkrat nadlegoval z neprimernimi komentarji. Izjavila je, da je želela s prvim možem FFF zgolj zgraditi poslovni odnos v želji po napredku ženskega nogometa, Le Graet pa je imel takrat po njenih besedah drugačne načrte.

Francoska ministrica za šport Amelie Udea-Castera je takoj pozvala FFF, naj primer razišče, obenem pa je državno tožilstvo v Parizu začelo preiskavo o moralnem in spolnem nadlegovanju. To je zdaj opustilo, piše AFP. Postopek je bil končan 17. oktobra, ker domnevna kazniva dejanja niso bila dovolj resna.

Veliko olajšanje

Le Graetov odvetnik Thierry Marembert je informacijo potrdil za AFP. "Pozdravljam to odločitev, ki priznava poštenost mojega klienta. Poglobljena kazenska preiskava je ugotovila, da nobena od obtožb, ki so se pojavile zoper njega, ni držala vode," je dejal Marembert.

Le Graet, ki je zdaj star 82 let, je medtem spregovoril za francoski časnik Le Monde. "To je veliko olajšanje. Še vedno je malo jeze globoko v meni," je dejal nekdanji predsednik. "Nisem še odpustil za te obtožbe, vendar sem vesel, da sem iz te afere izstopil z dvignjeno glavo in da sem si povrnil delček časti."

Medtem se nadaljuje tožba zaradi obrekovanja, ki jo je sprožil Le Graet proti tedanji francoski ministrici za šport Oudea-Castera in jo obtožil, da je "lagala" o poročilu o Le Graetu. Zaslišanje bo predvidoma 3. in 4. decembra.

Preberite še: