Le Graet uradno odstopil kot predsednik francoske zveze

Enainosemdesetletni Noel Le Graet je svoj odhod najavil nekaj tednov po porazu Francije v finalu svetovnega prvenstva v Katarju in bi na položaju počakal do izteka preiskave. Odstopil pa je danes, 13 dni po objavi kritičnega poročila o upravljanju FFF, ki ga je naročilo tamkajšnje ministrstvo za šport.

"Glede na njegovo vedenje do žensk, njegove javne pripombe ter napake pri upravljanju FFF, Le Graet nima več legitimnosti za vodenje in zastopanje francoskega nogometa," piše v poročilu. Člani izvršnega odbora so AFP dejali, da bo Philippe Diallo ostal v vlogi začasnega predsednika zveze. Na čelu naj bi ostal do junija oziroma glasovanja o stalnem nasledniku.

Le Graet je predsednik FFF postal leta 2011 in na selektorsko mesto leto pozneje imenoval Didierja Deschampsa. Ta je po koncu SP in porazu proti Argentini po streljanju enajstmetrovk podaljšal pogodbo do konca SP 2026, ki bo v ZDA, Mehiki in Kanadi.