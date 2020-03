Predsednik francoske zveze ne verjame, da bodo izpeljali sezono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le dva dni po tem, ko je Evropska nogometna zveza (Uefa) za eno leto preložila evropsko prvenstvo in s tem omogočila več manevrskega prostora domačim in evropskim klubskim tekmovanjem, je predsednik Francoske nogometne zveze Noel Le Graet dejal, da do predlaganega 30. junija ne bo možno končati sezone.