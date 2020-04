Priznanje Rooneyja, ki bi lahko presenetilo navijače

Angleški rekorder Wayne Rooney, ki je kot najstnik zablestel pri Evertonu, se je Unitedu pridružil leta 2004 in zanj dosegel 253 zadetkov na 559 tekmah v 13-letnem obdobju pri rdečih vragih, ki so v tem času svoje vitrine dopolnili s kar nekaj lovorikami.

Zdaj 34-letni igralec in trener drugoligaša Derby Countyja je tudi najboljši strelec reprezentance, pred njim je bil rekorder Bobby Charlton, svetovni prvak z Anglijo 1966, Rooney pa ga je odnesel s prestola s 53 goli s 120 tekem.

Nikoli ni bil naravni strelec

Wayne Rooney se je med strelce za "tri leve" vpisal tudi v Stožicah na gostovanju proti Sloveniji (3:2). Foto: Vid Ponikvar Kljub tem številkam Rooney v svoji kolumni za Sunday Times poudarja: "Če sem povsem odkrit - in to bi vas lahko presenetilo - nisem naravni strelec. Nikoli nisem bil Gary Lineker ali Ruud van Nistelrooy. Nikoli se nisem imel za tovrstnega igralca. Res sem rekorder pri Manchester Unitedu in v reprezentanci in sem na to ponosen, ampak so bile in so boljše 'številke 9' od mene."

Rooney pravi, da je strelski rekorder postal le zaradi časa. "Za United sem igral 13 let, za reprezentanco 15. Imel sem čas izboljšati te rekorde. In če se ozrem nazaj, bi moral zadeti večkrat," meni Rooney.

Kane mu lahko kmalu odvzame rekord

Harry Kane je star 26 let. V reprezentanci je v 45 nastopih dosegel 32 zadetkov, predlani pa je bil najboljši strelec svetovnega prvenstva. Foto: Reuters Ta je kot naslednika na prvem mestu med strelci v reprezentanci izpostavil Tottenhamovega Harryja Kana, čeprav bi rad, da se ne bi toliko vračal nazaj kot v zadnjih dveh sezonah in bi ostal višje na igrišču.

"Mislim, da ne bo dolgo, ko mi bo Harry Kane odvzel rekord. Ampak to bo ponosen trenutek zame. Nikoli nisem bil sebičen igralec in bilo bi lepo za Harryja in Anglijo, da bi prišel na vrh. Bobby Charlton je čakal na izboljšanje rekorda 50 let, upam, da sam ne bom čakal tako dolgo."

Kot pravi Rooney, bi rekord pri Unitedu znal trajati dlje zaradi preprostega razloga - igralci bolj pogosto menjajo klube. "A naj dodam, če bi Lionel Messi ali Cristiano Ronaldo prišla na Old Trafford za konec kariere, bi ga verjetno zrušila v treh ali štirih letih," še piše Rooney.