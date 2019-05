Pritožba Chelseaja zavrnjena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški nogometni velikan Chelsea se je pritožil na odločitev Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki je klub zaradi nepravilnosti pri podpisovanju pogodb z igralci, mlajšimi od 18 let, kaznovala s prepovedjo kupovanja novih igralcev v naslednjih dveh prestopnih obdobjih. Vendar pa Fifin odbor za pritožbe svoje odločitve ni spremenil.

Edina sprememba prepovedi, ki velja do konca januarja 2020, je, da bodo v klub lahko pripeljali domače igralce, mlajše od 16 let. "Fifin odbor za pritožbe se je odločil, da delno ugodi pritožbi, ki jo je vložil Chelsea. Prepoved velja za celoten klub, z izjemo ženske in futsal ekipe, ter ne preprečuje prodaje igralcev," je sporočila Fifa.

Fifa je sicer dejala, da je našla napake pri 29 od 92 preiskanih primerih. Chelsea, ki je razočaran nad odločitvijo, bo prav tako moral plačati globo v višini 460.000 funtov.

Po neuspešni pritožbi na Fifin odbor se bo londonski klub, ki bo prihodnje leto znova zaigral v ligi prvakov, pritožil še na Mednarodno športno razsodišče (Cas).

