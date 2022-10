Prepričani, da se takšen spodrsljaj ne more več ponoviti

"Na tej tekmi moramo dokazati, da je bilo prejšnje srečanje le spodrsljaj in naključje. Po naši predstavi v Londonu smo bili zelo razočarani, zato upam, da smo se iz teh napak veliko naučili," pred tekmo četrtega kroga lige prvakov proti Chelseaju poudarja strateg Milana Stefano Pioli. Milančani bodo na San Siru iskali priložnost za maščevanje za pretekli teden, ko so na Stamford Bridgeu klonili s kar 0:3.

Po treh odigranih krogih v ligi prvakov je najbolj vroče in izenačeno v skupini E, kjer prvi Salzburg z Benjaminom Šeškom in zadnji Dinamo ločita le dve točki. Prav zato bo za Salzburg, Chelsea, Milan in zagrebški Milano pomembna prav vsaka tekma in točka. Poleg obračuna v Zagrebu, kjer bo na delu slovenski biser Šeško, bo danes vroče tudi v Milanu, kjer bo gostoval Chelsea. Prejšnji teden so se visoke zmage s 3:0 veselili Londončani, ko so po vrsti zadeli Wesley Fofana, Piere-Emerick Aubameyang in Reece James, zato so pri italijanskem prvaku zagotovo željni maščevanja, ki bi jih lahko popeljalo tudi na vrh skupine.

Chelsea je bil na prvi tekmi boljši s kar 3:0. Foto: Reuters

Vse štiri ekipe v tej skupini so bile zdaj uspešne po enkrat, le Dinamo je izgubil dvakrat. Za Milan bo tekma še kako pomembna, saj se v izločilne boje lige prvakov ni uvrstil že vse od sezone 2013/14, a so kljub temu s sedmimi naslovi še vedno druga najuspešnejša ekipa v tem tekmovanju. Ob tem so Milančani za dvig morale konec tedna na derbiju italijanskega prvenstva z 2:0 na kolena spravili Juventus, potem ko sta se med strelce vpisala Fikayo Tomori in Brahim Diaz.

"Veselimo se igranja pred našimi navijači, ki nas vselej zelo podpirajo. Oni so za nas dodatno orožje. Na tej tekmi moramo dokazati, da je bilo prejšnje srečanje le spodrsljaj in naključje. Po naši predstavi v Londonu smo bili zelo razočarani, zato upam, da smo se iz teh napak veliko naučili. Ne smemo živeti v dvomih in skrbeh, igrati moramo tako, kot znamo. Potrebujemo tekmo na visoki ravni proti odlični ekipi. Skupina je res zelo izenačena, a na to se ne smemo ozirati, pomemben je le rezultat te tekme. Ne smemo zapravljati energije," je pred tekmo dejal strateg Milana Stefano Pioli.

Stefano Pioli je prepričan, da je bila tekma v Londonu le spodrsljaj. Foto: Reuters

Ta ima ob tem kar nekaj težav, saj so zaradi poškodb odsotni Mike Maignan, Alessandro Florenzi, Zlatan Ibrahimovic, Junior Messias, Simon Kjaer, Davide Calabria in Alexis Saelemaekers, se je pa na obračunu z Juventusom v zasedbo vrnil Theo Hernandez. "Tekmo v Londonu smo dobro analizirali in se odločili, ali bomo kaj spremenili. Imam nekaj idej, drugačnih od prejšnje tekme, in tako bomo tudi šli v tekmo," je še dejal Pioli.

Potter previden: Za nami je dober teden, a to je le teden

Z dobro popotnico se na srečanje podajajo tudi nogometaši Chelseaja, ki so po nekoliko slabšem začetku na zadnjih treh tekmah v vseh tekmovanjih zmagali. Ob tem bo novi strateg Graham Potter, ki je proti Chelseaju debitiral ravno na tekmi proti Milanu, pogrešal N'Gola Kanteja, pri katerem so se pojavile težave po enem izmed treningov, in Wesleyja Fofano, odhod v Italijo pa je izpustil tudi Hakim Ziyech, ki je zbolel. Chelsea proti Milanu ni izgubil na zadnjih petih evropskih tekmah, je pa Chelsea brez zmage na gostovanjih v Italiji že vse od leta 2003. Zatem so Londončani v ligi prvakov še sedemkrat gostovali v Italiji in se vselej na Otok vrnili brez zmage.

Foto: Reuters

"Zmagati na San Siru je poseben izziv, ki ga moramo poskusiti uresničiti. To je res poseben kraj, kjer se igra povsem drugačen nogomet. Milan bo poskusil izkoristiti prednost domačega igrišča, tako kot smo ga mi. Prepričan sem, da bo fantastična tekma, ki se je res veselim. To bo zelo zahteven test, za Milan že vemo, da se lahko vedno znova prilagodi, in vem, da bo tudi tokrat tako," je pred tekmo dejal Potter.

"Kot sem rekel že pri Brightonu, so zmage najboljši način, da prepričaš ljudi, da tvoje ideje delujejo, čeprav sem tu le kratek čas. Nikakor me to ne bo poneslo. Zmage seveda pomagajo, a moram še boljše spoznati igralce in proces dela. Za nami je dober teden, a to je le teden," je bil še previden Potter.

Liga prvakov, 4. krog, skupina E Torek, 11. oktober, Milano:

21.00 Milan - Chelsea Verjetni začetni postavi:

Milan: Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, Diaz, Leao; Giroud

Chelsea: Kepa; Chalobah, T. Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovačić, Chilwell; Sterling, Aubameyang, Mount

