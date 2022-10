Težavam Liverpoola ni videti konca

Nogometaši Liverpoola, ki v novi sezoni nikakor ne najdejo prave forme, imajo nove težave. Na nedeljski tekmi premier lige proti Arsenalu, ki so Redsi izgubili z 2:3, se je poškodoval Kolumbijec Luis Diaz, ta bo zaradi poškodbe kolena odsoten vsaj do konca svetovnega prvenstva v Katarju decembra, poročajo tuji mediji.

Kolumbijski nogometaš Luis Diaz je v nedeljo odigral le 42 minut tekme z Arsenalom, nato pa ga je zaradi poškodbe zamenjal Roberto Firmino. Strateg Liverpoola Jürgen Klopp je že takoj po tekmi dejal, da položaj s Kolumbijcem ni obetaven, ta je stadion zapustil z opornico na kolenu in berglami, slaba napoved pa se je potrdila tudi na pregledu dan po tekmi. Triindvajsetletni nogometaš sicer ne bo potreboval operacije, bo pa zaradi poškodbe kolena odsoten približno deset tekem oziroma do konca svetovnega prvenstva v Katarju. Za nameček se je v nedeljo poškodoval še Trent Alexander-Arnold, ki ima težave z gležnjem. Ta bi bil lahko po prvih napovedih odsoten od dva do tri tedne.

Nad Kloppom in Liverpoolom se zgrinjajo temni oblaki. Foto: Reuters

To je nov udarec za Kloppovo zasedbo, ki je po devetih krogih premier lige, sicer z odigrano tekmo manj, šele na desetem mestu angleškega prvenstva z le desetimi točkami in kar 14 točkami zaostanka za vodilnim Arsenalom, ki ima na svojem računu tekmo več. V ligi prvakov pa so po dveh krogih pri zmagi in porazu.

