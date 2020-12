Preobrat pri Millwallu v boju proti rasizmu, tokrat so jim ploskali #video

Potem ko je v angleškem nogometu konec tedna za precejšnje razburjenje poskrbelo obnašanje nekaterih gledalcev na stadionu drugoligaša Millwalla -ti so motili protirasistično sporočilo nogometašev -, so v torek privrženci tega kluba predstavili drugo plat boja proti rasizmu v športu.

Zaradi motenja poteze nogometašev, ki so pred začetkom tekme Millwall - Derby pokleknili v znamenje podpore boju za pravice temnopoltih, je preiskavo napovedala tudi krovna angleška zveza FA.

Podoben incident, ko so nekateri gledalci med takšno potezo žvižgali in vzklikali, se je zgodil tudi na tekmi četrtoligašev Colchestra in Grimsbyja.

Pri Millwallu so se na dogajanje ostro odzvali in ga označili za nesprejemljivega ter napovedali ukrepe že na naslednjih tekmah.

Millwall fans applaud as some players take a knee before kick off against QPR on Tuesday night. — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 8, 2020

V torek je bilo vzdušje povsem drugačno

To so tudi uresničili, v torek je bilo vzdušje na tekmi Millwall - Queens Park Rangers že povsem drugačno. Navijači so nogometaše obeh ekip pozdravili z aplavzom, ko so na igrišče prišli pomešani in s sporočili boja proti rasizmu. Na igrišče so prinesli tudi transparent z napisom Skupaj za spreminjanje neenakosti.

Poleg tega so se v domačem klubu dogovorili s pokroviteljem in na dresih namesto logotipa nosili protidiskriminacijski slogan Kick It Out.

"Upamo, da bo ta poteza, ki jo bomo v prihodnjih tednih in mesecih ponovili z drugimi gostujočimi ekipami, pomagala pri boju zoper različne oblike diskriminacije v družbi," so ob tem sporočili iz Millwalla in poudarili, da imajo v klubu ničelno toleranco do kakršnekoli diskriminacije.