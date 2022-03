Liverpool odpira krog, Salah ne odstopa od svojih zahtev

Danes se bo z obračunom med Brightonom in Liverpoolom začel 29. krog angleškega prvenstva. Redsi so se čez teden kljub porazu proti Interju na povratni tekmi osmine finala lige prvakov in prvem porazu na Anfieldu uvrstili v četrtfinale. V taboru Liverpoola zadnje dni odzvanja saga okoli podaljšanja pogodbe enega prvih zvezdnikov kluba Mohameda Salaha, ki ne želi pristati na pogoje kluba.

"Pogovori Liverpoola o pogodbi z Mohamedom Salahom so propadli in napadalec ne bo podpisal novega dogovora, če ne bo klub ponudil izboljšanih pogojev," v zadnjih dneh poročajo angleški mediji.

Kljub temu naj bi si Salah želel ostati na Anfieldu, a sta on in njegov agent Ramy Abbas Issa zavrnila zadnjo ponudbo kluba. Dogajanja se je s komentarjem dotaknil tudi trener Liverpoola Jürgen Klopp. "Mislim, da si Mo želi, da bi bil ta klub ambiciozen, in mislim, da smo. To je njegova odločitev. Klub je naredil, kar je lahko. Z mojega vidika je vse v redu. Nič se ni zgodilo, ni prišlo do podpisa, niti zavrnitve, moramo le počakati. Nikamor se nam ne mudi," je zadevo želel pomiriti Klopp.

Salah trenutno zasluži okoli 238.975 evrov na teden, z novo pogodbo pa naj bi si Egipčan želel to številko povišati na 300 tisoč evrov tedensko. Največji zaslužkar v angleškem prvenstvu je sicer trenutno Cristiano Ronaldo, ki tedensko v dresu Manchester Uniteda zasluži 609.585 evrov.

Cristiano Ronaldo je najbolje plačani nogometaš v premier ligi. Foto: Reuters

29-letni nogometaš Liverpoola je v tej sezoni z 19 zadetki najboljši strelec v premier ligi, ob tem ima še deset asistenc. Odkar se je pridružil Liverpoolu leta 2017, je dosegel 152 golov v 237 nastopih.

Danes bo na sporedu še derbi med Manchester Unitedom in Tottenhamom. V nedeljo bo Chelsea gostil Newcastle, Arsenal pa čaka obračun z Leicesterjem. Krog se bo sklenil v ponedeljek s srečanjem vodilnega Manchester Cityja in Crystal Palaca.

Angleško prvenstvo, 29. krog: Sobota, 12. marec:

13.30 Brighton – Liverpool

16.00 Brentford – Burnley

18.30 Manchester United – Tottenham Nedelja, 13. marec:

15.00 Chelsea – Newcastle

15.00 Everton – Wolves

15.00 Leeds – Norwich

15.00 Southampton – Watford

15.00 West Ham – Aston Villa

17.30 Arsenal – Leicester Ponedeljek, 14. marec:

21.00 Crystal Palace – Manchester City