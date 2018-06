Prekrasna novica za napadalce

Na svetovnem prvenstvu v Rusiji, ki bo od 14. junija do 15. julija, bo sodnikom prvič v zgodovini največjega nogometnega tekmovanja na pomoč priskočila tehnologija VAR. To pa ne bo edina novost. Predsednik sodniške komisije Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Pierluigi Collina je poslal navodilo vsem pomočnikom, naj v dvomljivih akcijah, ki dišijo po nedovoljenem položaju, ne dvigajo zastavice. S tem bodo omogočili nadaljevanje napada, o tem, ali bo morebitni zadetek veljal ali ne, pa bo odločal glavni sodnik s pomočjo videoposnetka.

Na zadnjem SP v Braziliji (2014) je na tekmo povprečno padlo 2,67 zadetka, štiri leta prej (SP 2010) jih je na jugu Afrike padlo 2,27, nekoliko več jih je bilo na SP 2006 (2,3), leta 2002 so jih nogometaši na Daljnem vzhodu (2002) dosegli 2,52, v Franciji (1998) 2,67, v ZDA (1994) 2,71, v Italiji (1990) 2,21, najmanj od vseh časov pa v Mehiki (1986) 2,54, v Španiji (1982) 2,81, v Argentini (1978) 2,68, v ZRN (1974) 2,55, še enkrat v Mehiki (1970) 2,97, v Angliji (1966) 2,78, v Čilu (1962) 2,78, pred davnimi 50 leti na Švedskem pa 3,6 zadetka na tekmo.

Pomočniki ne smejo dvigniti zastavice

Damir Skomina bo prvi Slovenec, ki bo delil pravico na SP kot glavni sodnik. Foto: Getty Images Pred polovico stoletja je bilo tako odigrano zadnjo svetovno prvenstvo, na katerem so se strelci v povprečju vsaj trikrat na srečanje veselili zadetka. Bi lahko bilo tako tudi letos v Rusiji?

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) se je odločila za napotek sodnikom, ki bi lahko prispeval k večjemu številu doseženih zadetkov. Pomočniki sodnikov, med njimi bosta v Rusiji ob avt liniji nosila zastavice tudi Slovenca Jure Praprotnik in Robert Vukan, so prejeli navodila, kako morajo ravnati, če bo dišalo po nedovoljenem položaju, a bo situacija tako sporna in dvomljiva, da ne bodo povsem prepričani, ali bi morali res dvigniti zastavico. Takrat ne bodo smeli nikakor dvigniti zastavice in prekinjati igre, ampak jo pustiti, da se nadaljuje.

Ko se bo sodnik odločil, bo sledil videoposnetek tudi na zaslonu

Pierluigi Collina je "šef" sodnikov, ki bodo delili pravico na SP 2018. Med njimi so tudi trije Slovenci. Foto: Reuters Tako bodo napadalci deležni prednosti. Lahko bodo nadaljevali akcijo. Če bodo dosegli zadetek, bo glavni sodnik s pomočjo VAR-tehnologije presodil, ali je bil igralec resnično v nedovoljenem položaju ali ne. Njegovo končno odločitev bo mogoče v počasnem posnetku videti tudi na zaslonih, ki jih na 12 ruskih štadionih, prizoriščih letošnjega SP, ne bo manjkalo. Ko se bodo sodniki odločali o zadevi, bodo zasloni nemi, saj Fifa noče, da bi občinstvo vplivalo na odločitev delivca pravice.

''Če boste opazili, da pomočnik sodnika ni dvignil zastavice, tega zagotovo ni storil zaradi tega, ker bi storil napako, ampak zato, ker je prejel navodila, naj jih ne dviguje,'' pred začetkom SP 2018, uvodna tekma bo v četrtek med gostiteljico Rusijo in Savdsko Arabijo, sporoča 58-letni Pierluigi Collina.

Svetovno prvenstvo na Švedskem (1958) je zadnje, na katerem so na tekmo padli v povprečju več kot trije zadetki. Foto: Guliver/Getty Images

Karizmatični Italijan, nekdaj eden od najboljših sodnikov na svetu, je lani postal predsednik sodniške komisije Fife. Postal je ''šef'' sodnikov, ki bodo delili pravico na največjem tekmovanju. Med njimi je tudi Damir Skomina, ki pripada skupini elitnih glavnih evropskih sodnikov. Koprčan bo na srečanjih sodeloval z rojakoma Praprotnikom in Vukanom, ki bosta upoštevala navodila Italijana in ob dvomljivih akcijah ne bosta prekinjala napadov. Zaradi takšnega ukrepa se pričakuje več zadetkov, nato pa bo videotehnologija pomagala glavnemu sodniku razjasniti, ali bo pokazal na sredino ali pa razveljavil gol.

Kakšna bo naloga VAR-sodnikov? VAR sodniki bodo pomemben del letošnjega mundiala. Foto: Getty Images Na SP 2018 bo sodilo 35 glavnih sodnikov. Pomagalo jim bo 63 pomočnikov, na delu pa bodo tudi VAR-sodniki (13), ki bodo sodelovali z glavnimi delivci pravici in v posebni sobi analizirali potek srečanja in kočljivih situacij, nato pa posredovali informacije sodniku. Na vsaki tekmi bodo prisotni štirje VAR-sodniki. Eden bo glavni in trije pomočniki. Vsak bo odgovoren za različno stvar. Videotehnologija se bo uporabljala na štirih področjih. Pri odločitvah o zadetku, kazenskih udarcih, neposrednih rdečih kartonih in temu, ali je sodnik pokazal karton pravemu igralcu.