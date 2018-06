Osramočeni nekdanji šef Fife Sepp Blatter ne bo prišel na uvodno tekmo

A ne glede na to je 82-letni Blatter, ki so mu leta 2015 zaradi vpletenosti v korupcijski škandal prepovedali vsakršno delovanje v nogometu za šest let, dejal, da bo sprejel povabilo ruskega predsednika Vladimirja Putina in si ogledal druge tekme mundiala.

Blatter se bo o natančnem urniku obiska Rusije odločil kmalu, je še dejal njegov predstavnik. Glede na Fifina pravila mu trenutna kazen ne prepoveduje ogleda nogometnih tekem.

Blatter, ki je vodil Fifo dolgih 17 let, je vladavino leta 2015 končal s škandalom. Etična komisija Fife ga je za šest let suspendirala z vseh z nogometom povezanih dejavnosti, potem ko je bil spoznan za krivega, da je nezakonito prejel dva milijona švicarskih frankov od takratnega šefa evropske zveze Uefe Michela Platinija.