Predsednik Fife: Ne zanima nas evropska superliga

Sky News je v torek objavil, da se 12 klubov iz najmočnejših lig dogovarja o ustanovitvi lige, zaprtega tekmovanja po vzoru severnoameriške profesionalne košarkarske lige. Ta naj bi se začela leta 2022, imela pa naj bi podporo Fife. A krovna organizacija tega uradno ni potrdila, se je pa za Aargauer Zeitung oglasil predsednik Gianni Infantino in dejal, da ga ta projekt za zdaj ne zanima.

"Fifa se trenutno osredotoča na uspeh prenovljenega klubskega svetovnega prvenstva, na katerem bo nastopilo 24 ekip in ki ga bomo leta 2022 prvič organizirali na Kitajskem. Kot predsednika Fife me zanima predvsem to tekmovanje in ne evropska superliga," je potrdil Infantino.

Lani je klubsko svetovno prvenstvo osvojil Liverpool, v začetku leta 2021, ko naj bi SP gostil Katar, pa bo glavni favorit Bayern. Foto: Getty Images

"Za mene ni zanimivo, če Bayern igra proti Liverpoolu, ampak če se meri z Boco Juniors. Liverpool ima pet milijonov navijačev v Angliji, 175 milijonov pa drugod po svetu, Flamengo pa ima 40 milijonov navijačev, od tega 39 v Braziliji. Želim da imajo tudi klubi zunaj Evrope svojo prihodnost. Moja vizija je, da bi imeli 50 klubov in 50 reprezentanc, ki bi se lahko potegovali za naslov," je svojo željo predstavil prvi mož krovne nogometne organizacije.

Proti ustanovitvi evropske superlige je že dalj časa Evropska nogometna zveza (Uefa), kar je že večkrat poudaril njen predsednik Aleksander Čeferin.