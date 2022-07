Pred tekmo Dinamo-Hajduk spet vroče: 17 aretacij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši zagrebškega Dinama so sinoči na svojem Maksimirju po enajstmetrovkah premagali splitski Hajduk in osvojili superpokalno lovoriko. Pred in med tekmo je policija v Zagrebu aretirala 17 navijačev, večjih izgredov ni bilo.