Pred nadaljevalnim turnirjem MLS v Orlandu 20 pozitivnih igralcev

V kompleksu ESPN Wide World of Sports v zalivu Bay Lake na Floridi v bližini Orlanda se bo 8. julija z nadaljevalnim nogometnim turnirjem lige MLS na igrišča v Severni Ameriki vrnil nogomet, kakršnega poznamo v Evropi. Pred turnirjem z geslom MLS je nazaj so potrdili 20 pozitivnih nogometašev in šest članov štabov ekip na covid-19.

Testiranje vseh članov ekip, igralcev, članov strokovnih štabov, zaposlenih, sodnikov, je del zdravstvenega protokola, ki so ga sprejeli pred nadaljevanjem tekem.

Od začetka junija so testirali 668 igralcev, torej še pred potjo na Florido, na Floridi pa so testirali še 329 oseb, od tega sta bili dve osebi pozitivni, šlo je za igralca. Niso razkrili njune identitete ,kot tudi tega katerima ekipama pripadata.

Igralci in ekipe se bodo sicer v času turnirja morali zadrževati v mehurčku znotraj območja Disney World. Osmega julija se bo nadaljevalni turnir MLS začel s tekmo med Interjem in Cityjem, gre za uvodni floridski derbi Miamija in Orlanda.

Pozitivni, se morajo preseliti v izolirano območje

Igralci in člani ekip so dolžni v treh dneh pred odhodom v Orlando opraviti dve testiranji in se ob prihodu ponovno testirati, pa tudi vsak drugi dan, ko začnejo treninge.

Tisti, ki so bili pozitivni, se morajo preseliti v izolirano območje v hotelu ter bodo pod stalnim zdravniškim nadzorom, dokler ne dobijo zdravniškega dovoljenja, da se lahko vrnejo nazaj na igrišče.

Na tem turnirju, ki poteka po formatu, podobnem svetovnemu ali evropskemu prvenstvu v nogometu, bo nastopilo 26 moštev. Prvenstvo je bilo po koncu lanske sezone razširjeno z dvema ekipama Inter Miami in Nashville.

Tekme na tem turnirju bodo pred praznimi tribunami, najprej bo na sporedu skupinski del, nato se bodo 25. julija začeli izločilni boji, finale najboljših dveh ekip bo 11. avgusta. Prvak turnirja se bo uvrstil v ligo prvakov Concacaf leta 2021.

Sezona, ki bi se morala končati 4. oktobra, se je sicer začela 29. februarja, a je bila marca po nekaj odigranih tekmah prekinjena zaradi pandemije novega koronavirusa. Prvič po napadih 11. septembra 2001 se je zgodilo, da je bila sezona MLS prekinjena za več mesecev. Branilec naslova je ekipa Seattle Sounders.