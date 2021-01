Portugalec postal selektor Poljske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sousa je bil nazadnje trener pri francoskem klubu Girondins Bordeaux, kot igralec pa je zdaj 50-letni strateg osvojil ligo prvakov z Juventusom leta 1996 in z Borussio Dortmund leta 1997.

"Prepričan sem, da smo z novim selektorjem izbrane vrste našli človeka, ki bo s svojimi izkušnjami in znanjem naši reprezentanci lahko dal dodatno spodbudo," je izbor Portugalca pospremil predsednik PZPN Zbigniew Boniek.

Ponedeljkova odločitev PZPN, da s selektorskega mesta odstrani Brzeczeka, je bila za številne ljubitelje nogometa presenečenje, v zvezi pa so zdaj pojasnili, da po njihovem mnenju nekdanji selektor ni našel pravega načina sodelovanja z moštvom zvezdnika Roberta Lewandowskega. "S to zasedbo moštvo ni napredovalo," je dejal Boniek na današnji predstavitvi sprememb v članski izbrani vrsti.

Dolžina sodelovanja med Poljaki in Souso bo odvisna od njegove uspešnosti v kvalifikacijah za SP 2022, v katerih se bo Poljska merila z Anglijo, Madžarsko, Albanijo, Andoro in San Marinom.

"Poljska ima veliko prvorazrednih igralcev. Ponosen in počaščen sem, da sem lahko selektor Poljske. Rad bi se zahvalil predsedniku zveze, da mi je ponudil to možnost. Poljska je dežela nogometa in prepričan sem, da bomo dobili vso potrebno podporo," je za poljsko tiskovno agencijo PAP dejal novi selektor.