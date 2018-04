Krčani uspešno prek Gorice

Poročilo s tekme Krško : Gorica

Krčani so prišli do osme zmage, ki jih je današnjemu tekmecu, ta zaseda šesto mesto, približala na zgolj dve točki, ob tem, da ima Krško še tekmo v dobrem. Junak tekme je bil Josip Balić, ki je dosegel edini zadetek na tekmi.

Prvi polčas gledalcem ni ponudil veliko užitkov, oboji so imeli po eno lepo priložnost. V 33. minuti je do strela iz bližine malce z desne prišel Luka Vekić, a žogo poslal mimo nasprotne vratnice, pet minuti zatem pa se je izkazal domači vratar Marko Zalokar po strelu Bedeja Osujija od daleč.

Kmalu po začetku drugega dela so imeli Krčani še eno priložnost, a je Grega Sorčan žogo odbil v kot, v 51. minuti pa je ujel žogo po strelu od daleč Luke Volariča. V 58. minuti so do lepe priložnosti prišli tudi Novogoričani, Dejan Žigon je neoviran streljal z devetih metrov, a žogo poslal čez vrata.

V 66. minuti pa so gosti ostali brez Matije Škarabota, ki je dobil drugi rumeni karton. V 82. minuti so Krčani unovčili številčno prednost, po kotu z desne strani je do žoge v bližini gola prišel Josip Balić in zadel za 1:0. To je bil tudi končni izid, saj priložnosti v nadaljevanju ni bilo.

Krčani bodo v 28. krogu v soboto gostovali prav v Novi Gorici.