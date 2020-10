Pomurke dobile tekmice

Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu so opravili žreb prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakinj. Slovenski predstavnik Nona Pomurje Beltinci se bo pomeril s črnogorsko ekipo Breznica Pljevlja. Pomurke so nosilke, zato so tudi gostiteljice tekme, ki bo 3. ali 4. novembra. O napredovanju odloča ena tekma.

V tej sezoni lige prvakinj bo sodelovalo 62 ekip. Dvaindvajset zasedb si je že zagotovilo mesto v šestnajstini finala tekmovanja, 40 ekip pa se v dveh krogih kvalifikacij meri za deset prostih mest. Prvi krog kvalifikacij bo v prvem tednu novembra, drugi krog bo 18. in 19. novembra, šestnajstina finala pa decembra.

"Zaenkrat smo domačini. Upam, da bodo razmere dovoljevale izpeljavo tekme. Cenimo in spoštujemo tekmice, ki so v zadnjih sezonah redno gostile turnirje lige prvakinj, so klub, ki se vzpenja in razvija," je po žrebu za Nogometno zvezo Slovenije dejal trener Pomurk Sandi Bauer.

V ligi prvakinj bo nastopilo še nekaj Slovenk. St. Pölten Mateje Zver bo gostil kosovsko Mitrovico, v slovenskem obračunu se bosta pomerila litovski Gintra Universitetas Maje Zajc in slovaški Slovan Bratislava, kjer igra Timea Rojnik. Ferencvaros z Laro Ivanuša bo gostil Racing FC Union Luxembourg.

Preberite še: