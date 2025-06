Se nam obeta še en razburljiv dan?

V torek je na sporedu 3. etapa 77. kriterija po Dofineji, ki je glavna generalka pred Dirko po Franciji. Letos na dirki tekmujejo tudi zvezdniki svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel. Današnja etapa se začne ob 12.15.

Profil tretje etape

Foto: ProcyclingStats

Tretja etapa po veliki verjetnosti ne bo prinesla še ničesar odločilnega. Etapa bo ima nekaj vzponov, kjer lahko pričakujemo določene napade. Sicer bo etapa s tri tisoč višinskimi metri kar naporna, kar bi na koncu lahko vplivalo na razplet etape.

Etapa zagotovo ne bo veliko odločala za skupno razvrstitev, saj se bodo želeli favoriti pred zadnjim vzponom peljati v ospredju, tam pa se lahko zgodi kakšen napad kakšnega od glavnih favoritov.

Zadnji klanec je dolg 1,2 kilometra s povprečnim naklonom 9,5 % in se zaključi 18,5 kilometra pred ciljem. Od tam naprej sledi najprej rahel vzpon, nato kratek spust in na koncu lahek vzpon do kraja Charantonnay, kjer bo cilj etape. Nekateri napovedujejo, da bi bil lahko razburljiv dan, če se bo razvijalo kot v prvi etapi.

Jonathan Milan Foto: Guliverimage

Tadej Pogačar ima na drugem mestu generalne razvrstitve enak čas kot Jonathan Milan, dve sekundi zaostaja tretjeuvrščeni Mathieu van der Poel. Danec Jonas Vinegaard (Visma-Lease a Bike) je peti z zaostankom štirih sekund, medtem ko Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) za Pogačarjem zaostaja deset sekund.

Preberite še: