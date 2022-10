Ne samo za nogometaše, nekaj dela tudi za hrvaško policijo

Hrvaški policisti so do konca tekme med zagrebškim Dinamom in Milanom na Maksimiru aretirali 14 navijačev.

Foto: Guliverimage

Na sinočnji tekmi nogometne lige prvakov med zagrebškim Dinamom in Milanom (0:4) na Maksimiru je imela nekaj dela tudi hrvaška policija. Z ministrstva za notranje zadeve (MUP) so sporočili, da so do konca tekme aretirali 14 navijačev, od tega štiri domače in deset italijanskih.

Že pred začetkom tekme je policija privedla šest nogometnih navdušencev, pet domačih in enega tujega, ker so poskušali vstopiti na stadion brez vstopnic, na prizorišče vnesti pirotehnična sredstva, bili so pod vplivom alkohola.

Do konca prvega polčasa je policija pridržala še pet gostujočih navijačev, ki so poskušali vnesti pirotehniko, bili so vinjeni in nosili so zaščitne maske, poroča Hina.

Nogometaši Dinama so na domačem terenu proti Milanu izgubili s kar 0:4. Foto: Guliverimage

Navijači Milana so na mejni prehod Obrežje prispeli v torek popoldne, policija pa jih je nato 619 pospremila v tako imenovano "sterilno cono" na stadionu, ki je bila pod nadzorom. Preverjanje je potekalo brez težav in ni bilo nobenih varnostnih incidentov.

Tekma med Dinamom in Milanom, ki se je končala z visoko zmago Milana s 4:0, je bila ocenjena kot tekma visokega tveganja.