Policija preiskuje poročila o navijaškem vdoru v slačilnico Crvene zvezde

Srbska policija bo preiskala navedbe lokalnih medijev, da naj bi bili izraelski trener Barak Bahar in vsaj dva igralca beograjskega nogometnega prvoligaša Crvena zvezda tarča groženj navijačev, ki so vdrli v slačilnico po sredini tekmi državnega prvenstva s TSC. Ta se je končala z neodločenim izidom 1:1.

Kot danes poroča srbska tiskovna agencija Tanjug, je srbsko tožilstvo naročilo policiji, da preveri novinarske navedbe, da je več članov navijaške skupine Delije v slačilnici na stadionu Rajko Mitić fizično napadlo Baharja in dva igralca.

Policija bo o tem vprašala trenerja in igralce ter varnostno službo na stadionu, je za Tanjug potrdilo srbsko tožilstvo, ki še zahteva, da policija preveri, kako so navijači lahko dostopali do slačilnice.

Policija naj bi za razjasnitev dogajanja od pristojnih zahtevala tudi posnetke varnostnih kamer na stadionu, od kluba pa pojasnila, ali so ustrezno obveščali varnostne organe o morebitnih grožnjah.

Crvena zvezda je trenutno na drugem mestu srbske lige, po zgolj eni osvojeni točki na sredini tekmi za vodilnim mestnim rivalom Partizanom zaostaja za šest točk.

Klub je 44-letnega izraelskega stratega, ki je pred tem vodil Maccabi iz Haife, pripeljal v svoje vrste po koncu prejšnje sezone, v kateri je Crvena zvezda osvojila državni naslov in se neposredno uvrstila v skupinski del lige prvakov. V najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju igra v skupini G, skupaj z aktualnim prvakom Manchester Cityjem, Leipzigom Benjamina Šeška in Kevina Kampla ter švicarskim Young Boys.