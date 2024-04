V živo: Drugoligaški dvoboj za finale in korak do Evrope

Že nekaj časa je znano, da se bosta v finalu slovenskega pokalnega nogometnega tekmovanja tretjič v obdobju državne samostojnosti pomerila prvoligaški in drugoligaški klub. Gorica to sredo zvečer v mestu vrtnic v polfinalu gosti Beltince (20.00), v četrtek pa sledi finale pred finalom, obračun črno-belih članske elite med Muro in Rogaško. Ogromno motivacijo prinaša spoznanje, da pokalna lovorika zagotavlja mikavne nastope v Evropi, saj bo zmagovalec odigral najmanj štiri tekme!

Pokal Slovenije, polfinale:

Sreda, 24. april:

Četrtek, 25. april:

V prihodnji sezoni bo v evropskih tekmovanjih kar nekaj novosti. Ne le v tekmovalnem sistemu, ki bo največje spremembe doživel v ligi prvakov, ampak tudi v kvalifikacijah. Slovenski pokalni zmagovalec bo tako zaigral v prvem krogu kvalifikacij za ligo Europa, kar mu v primeru ekspresnega izpada omogoča tolažilno nagrado, saj bi se nato preselil v kvalifikacije za konferenčno ligo.

Tako bi odigral vsaj štiri tekme v Evropi, kar je nekaj, s čimer se podprvak (to bo najverjetneje Olimpija, v primeru čudežnega zapleta na vrhu 1. SNL pa bi lahko na to mesto zdrsnili tudi Celjani) in tretjeuvrščena ekipa (to bo najverjetneje Maribor, če do konca sezone ne bo prehitel Olimpije) poleti v evropskih tekmovanjih ne bosta mogla pohvaliti. Pokalni naslov tako prinaša privilegij, v taboru velikanov, zlasti Olimpije in Maribora, pa so lahko zaradi tega še bolj razočarani, da so spomladi ostali praznih rok v bitki za pokalni naslov.

Prvi finalist bo znan v Novi Gorici ...

Miran Srebrnič je v bogati zgodovini Gorice že osvajal pokalne lovorike. Foto: Mario Horvat/Sportida V tej sezoni v pokalu ni manjkalo presenečenj, žreb polfinalnih parov pa je določil, da se bosta v sklepnem dejanju, finale bo 24. maja na stadionu Stožice v Ljubljani, pomerila prvoligaški in drugoligaški klub. To se bo zgodilo tretjič v zgodovini tekmovanja v samostojni Sloveniji. Prvič se je pod velik podvig leta 2002 podpisal Aluminij, ki ga je nato v finalu premagala Gorica, drugič pa je Nafta 18 let pozneje na Brdu pri Kranju ostala praznih rok proti prekmurskim sosedom iz Murske Sobote.

V sredo zvečer v drugoligaški pokalni tekmi igrata Gorica in Beltinci. V drugi ligi sta neposredna tekmeca v boju za napredovanje med elito, v tej sezoni se bosta še pomerila za točke, tokrat pa ju čaka vrhunec sezone, saj bi s prebojem v finale zadržala upanje na osvojitev lovorike, hkrati pa lahko kandidirala celo za Evropo! Glavni sodnik bo Martin Matoša, ki je nedavno navdušil z delitvijo pravice na večnem derbiju med Olimpijo in Mariborom, ravno med kluboma, ki sta največkrat v zgodovini osvajala pokal, a se v tej sezoni nepričakovano poslovila že na začetku spomladi. Obeta se trenerski spopad nekdanjih reprezentantov, Mirana Srebrniča (Gorica) in Damjana Gajserja (Beltinci), ki je konec prejšnjega tedna doživel nenačrtovano razočaranje, ko je na domači zelenici v 2. SNL ostal praznih rok proti Krki. Gorica je pokal osvojila že štirikrat, nazadnje leta 2014, Beltinci pa se potegujejo za svoj prvi nastop v finalu.

... drugi v Murski Soboti

Če bo Anton Žlogar v četrtek preskočil zahtevno oviro iz Rogaške Slatine, bo z Muro od Evrope oddaljen le še korak. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V četrtek se bosta za drugo finalno vstopnico pomerili še Mura in Rogaška. Prvoligaša, ki prisegata na črno-belo barvo, sta čez noč postala največja favorita za osvojitev lovorike. To velja zlasti za Muro, ki bo v četrtek računala na prednost domačega igrišča in si je v prvi ligi za razliko od Rogaške že bolj ali manj zagotovila obstanek. Anton Žlogar se lahko podpiše pod odmeven uspeh, saj bi lahko, če preskoči še dva koraka, Muro popeljal v Evropo. In to ne le v konferenčno ligo, ampak kvalifikacije za evropsko ligo, kar ponuja najmanj štiri evropske tekme.

Dvoboj bo sodil najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić, ki bo poleti delil pravico tudi na Euru 2024 v Nemčiji. Klub iz Rogaške Slatine, ki ga vodi Oskar Drobne, se še nikoli ni uvrstil v finale pokalnega tekmovanja, Mura pa je šla dvakrat že do konca, nazadnje leta 2020, ko je v prekmurskem finalu ugnala Nafto. Prekmurski spopad bi bil mogoč tudi letos, a imata svoje načrte tudi Gorica in Rogaška, tako da bi lahko bilo v polfinalu pokala Pivovarne Union še pestro.

