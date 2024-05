Dallas in Vegas za napredovanje, v New Yorku že drugi krog končnice

Nedelja bo dala še zadnjega udeleženca konferenčnega polfinala lige NHL. Na odločilni sedmi tekmi bosta v Dallasu obračunala najboljše moštvo rednega dela zahodne konference Dallas Stars in branilec naslova Vegas Golden Knights. Še pred omenjeno tekmo D pa bosta prvi dvoboj drugega kroga končnice odigrala New York Rangers in Carolina Hurricanes. Newyorčani so v konferenčnem četrtfinalu pometli z Washingtonom, Carolina pa je bila s 4:1 v zmagah boljša od NY Islandersov.