Ljubljana vzela lovoriko Muri, ob 20.00 za pokalni naslov še Celje in Koper

V Stožicah se odvija slovenski nogometni praznik. Žensko pokalno lovoriko je z zmago nad favorizirano Muro Nono z 1:0 osvojila Ljubljana. Ob 20. uri se bosta za pokalni naslov kot tudi evropski privilegij z igranjem v kvalifikacijah za ligo Europa, udarila Koper in Celje. Kanarčki se bodo potegovali za peto, Celjani pa, čeprav so do zdaj nastopili v finalu že kar desetkrat, "šele" za drugo. Celje je tako v finalu izkusilo grenkobo poraza na kar devetih izmed desetih tekem. Na obračunu med varovanci Slaviše Stojanovića in Alberta Riere bo delil pravico Slavko Vinčić.

Koper petič ali Celje drugič?

Kdo bo zvečer boljše volje? Slaviša Stojanović ali Albert Riera? Foto: R. P. Zvečer bo znan nov pokalni zmagovalec pri moških. V pokalnem tekmovanju je v tej sezoni nastopilo 178 klubov, do sklepnega dejanja pa sta prišla le dva najboljša. To sta Koper in Celje. Kdo bo torej na seznamu pokalnih zmagovalcev nasledil Rogaško?

Grofje so na poti do finala izločili tudi slovenska velikana Maribor in Olimpijo, kanarčki pa so bili v polfinalu boljši od Brava, ki so ga leta 2022 premagali v finalu pokala v knežjem mestu in takrat še četrtič v zgodovini kluba osvojili pokal. Danes ga lahko že petič, Celjani pa želijo izboljšati katastrofalen izkupiček, ki jim ne služi v čast. Grofje namreč kot po tekočem traku izgubljajo finala. Pokal so osvojili zgolj leta 2005, sicer pa v finalnem srečanju potegnili krajšo kar devetkrat.

Bi lahko črni niz, Celjani so v finalu izgubili že šestkrat zapored, prekinil Albert Riera? Usoda je hotela, da bo svoj drugi pokalni naslov v vlogi trenerja na delu v Sloveniji lovil ravno proti klubu, pri katerem je končal pestro igralsko kariero.

V nedeljo so se zmage v celjsko-koprskem spopadu v knežjem mestu veselili nogometaši Kopra (3:2). Celjani si v 1. SNL še niso zagotovili vozovnice za Evropo. Pokal jim predstavlja idealno bližnjico. Foto: Jure Banfi

Nekdanji španski reprezentant je zadnji nastop v članski konkurenci vpisal leta 2016 v dresu kanarčkov. Zanimivo je, da je njegov stanovski kolega v finalu Slaviša Stojanović pred tem, ko je letos sprejel ponudbo Kopra, nazadnje v Sloveniji, to se je dogajalo pred poldrugim desetletjem, vodil prav Celje.

Nogometašice Ljubljane presenetile Muro

Takole so Ljubljančanke dvignile sploh prvo lovoriko za klub. Foto: Aleš Fevžer

Ljubljančanke so s 1:0 presenetile Muro. Foto: Aleš Fevžer Igralke ŽNK Ljubljana so zmagovalke nogometnega pokala Pivovarne Union. V finalu so v Stožicah premagale državnega prvaka ŽNK Muro Nono z 1:0. Za Ljubljano, ki v prvenstvu zaseda drugo mesto, je to sploh prva lovorika v zgodovini kluba. Sobočanke, ki so pred tem slavile dvakrat, pa so ostale pri 11 pokalnih naslovih.

Prvi polčas tekme je minil brez golov in tudi brez posebnih priložnosti, večjo posest žoge so sicer imele favoritinje iz Murske Sobote. Tudi v uvodu drugega polčasa se je nadaljevala podobna predstava, Sobočanke so prevladovale, borbene Ljubljančanke pa so jim preprečevale kakršne koli nevarnejše akcije. Zato pa so prav igralke iz glavnega mesta najnevarneje dotlej zagrozile, ko so v 72. minuti zadele vratnico prek Nike Pintarič. Ljubljančanke pa so kljub nadaljnjemu pritisku Prekmurk povedle v 85. minuti. Takrat je po dolgi podaji za hrbet Murine obrambe stekla Katja Turk, obšla še vratarko ter žogo poslala v mrežo za 1:0. Zadetek so sodnice potrdile tudi po ogledu Vara, ki so ga prvič uporabili v slovenskem ženskem nogometu.

