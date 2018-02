V živo: Man Utd je na poti do četrtfinala

Pokal FA, osmina finala

Ta konec tedna je v Angliji rezerviran za pokal FA. Kot prva sta napredovala Chelsea in Leicester. Prvi je s 4:0 odpravil Hull City, drugi pa z 1:0 strl Sheffield Utd. V soboto sta si napredovanje že zagotovila Brighton in Southampton, medtem ko sta Sheffield Wednesday in Swansea remizirala in se bosta morala pomeriti še enkrat. Pravkar Manchester United gostuje pri Huddersfield Townu Jona Gorenca Stankovića, ki pa še ni okreval po poškodbi in ne kandidira za tekmo. V nedeljo in ponedeljek bosta na delu še Tottenham in Manchester City.