Sobota, 16. 5. 2026, 12.29
Pokal FA, finale
Manchester City ali Chelsea? Guardiola lovi že 20. lovoriko.
Ob 16. uri se bosta v finalu pokala FA, najstarejšega pokalnega tekmovanja na svetu, na Wembleyju pomerila Manchester City in Chelsea. Josep Guardiola se poteguje že za 20. lovoriko, odkar opravlja delo trenerja pri bogatem angleškem klubu, podprtem z arabskim kapitalom. Londončani so v polfinalu izločili Leeds United, za katerega je nastopil Jaka Bijol. Chelsea naskakuje deveti, Manchester City pa osmi pokalni naslov.
Chelsea bo skušal manj uspešno sezono, v kateri si ni zagotovil nastopa v ligi prvakov, skleniti s pokalno lovoriko.
Angleški pokal FA, finale:
Sobota, 16. maj:
Zmagovalci pokala FA:
14 – Arsenal
12 – Manchester United
8 – Chelsea, Liverpool, Tottenham
7 – Aston Villa, Manchester City
6 – Blackburn, Newcastle
5 – Everton, Wanderers, WBA
4 – Bolton, Sheffield United, Wolverhamtpon
3 – Sheffield Wednesday, West Ham
2 – Bury, Nottingham Forest, Old Etonians, Portsmouth, Preston, Sunderland
1 – Barnsley, Blackburn Olympic, Blackpool, Bradford City, Burnley, Cardiff City, Charlton, Clapham Rovers, Coventry, Crystal Palace, Huddersfield, Ipswich, Leeds United, Leicester, Notts County, Old Carthusians, Oxford University, Royal Engineers, Southampton, Wigan, Wimbledon