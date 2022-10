Po hat-tricku Zahovića odločila 14. serija 11-metrovk

Četrtoligaš Rekord Bielsko-Biala je v drugem krogu poljskega pokala doma gostil Pogon Szczein, ki trenutno v prvi poljski ligi zaseda peto mesto. Prvi gol je padel šele v 55. minuti, ko so domači zabili s skoraj polovice igrišča. Čez nekaj minut je Rekord vodil že z 2:0. Nato pa je Pogon rešil Luka Zahović. Z dvema goloma je izsilil podaljšek.

V podaljšku je 26-letni slovenski reprezentant zadel še tretjič. Skupaj ima sin Zlatka Zahovića v tej sezoni tako že sedem golov. Na zadnjih treh tekmah poljske lige sicer ni začel v prvi postavi. A Zahovićev hat-trick ni bil dovolj za napredovanje, saj so domači v 110. minuti prišli do izenačenja. In tako so odločale 11-metrovke. Verjeli ali ne, odločilna je bila šele 14. serija, ko je nogometaš Rekorda Sidy Camara zgrešil, Zahovićev soigralec Rafal Kurzawa pa zadel za uvrstitev v tretji krog.