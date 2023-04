Pepov kriptonit, ki jim je sanje enkrat že uničil #video

Torek in sreda prinašata prve tekme četrtfinala nogometne lige prvakov. V torek ob 21.00 bo največ pozornosti usmerjene v Manchester, kjer bo pri Cityju gostoval Bayern München. Njihov novi trener Thomas Tuchel je ekipi Pepa Guardiole pred dvema letoma že uničil evropske sanje. Na drugi tekmi večera igrata Benfica in Inter Milan. V sredo sledi italijanski obračun AC Milan - Napoli in dvoboj ekip, ki jima v domačem prvenstvu ne gre po željah, Reala Madrida in Chelseaja.

Benfica v četrtfinalu še ni bila uspešna

Benfica je na zadnji tekmi portugalskega prvenstva z 1:2 izgubila s Portom, tudi Inter pa se je minuli konec tedna opekel v italijanskem prvenstvu, ko je s Salernitano igral 1:1. Še več: Inter je brez zmage v serie A zadnje štiri tekme.

V Lizboni je gostom težko zmagati. Foto: Guliverimage V evropskih tekmovanjih se ta dva kluba nista srečala že 20 let, takrat je v pokalu Uefa Inter v četrtfinalu napredoval z zmago 4:3. Benfica evropske tekme doma igra izvrstno, saj je na zadnjih 25 izgubila samo trikrat. In pred povratno na San Siru v Milanu bo zanje domača v Lizboni še toliko bolj pomembna. Eden od teh treh porazov se jim je zgodil lani prav na tej točki lige prvakov. Tudi sicer v četrtfinalu tega tekmovanja v dosedanjih petih poizkusih niso bili še nikoli uspešni.

Tudi za Inter četrtfinale lige prvakov bolj pogosto prinaša razočaranje kot pa veselje. Zmagovalci tega tekmovanja leta 2010 so namreč štirikrat izpadli v četrtfinalu (igrali so ga šestkrat). Milančani so v osmini finala izločili prav največjega Benficinega portugalskega tekmeca Porto.

Guardiola in Tuchel tekmeca že desetletje

Thomas Tuchel Foto: Reuters Španec Pep Guardiola je v sedmih letih z Manchestrom Cityjem osvojil vse (štirikrat premier ligo, enkrat pokal FA; štirikrat ligaški pokal), lige prvakov pa še vedno ne. Trenutno so v nizu osmih zaporednih zmag v vseh tekmovanjih, tako samozavestno prihajajo na prvo četrtfinalno tekmo. City je osvojil predtekmovalno skupino, na domači zelenici pa je v Evropi neporažen zadnjih 24 tekem (22 zmag, dva remija).

A Cityjem nasprotnik je Bayern München. Ta je nedavno zamenjal trenerja in zdaj ga vodi Thomas Tuchel. Nemec, ki je v začetku sezone sedel na klopi Cityjeva premierligaškega tekmeca Chelseaja. Pred dvema letoma je prav Tuchlov Chelsea v finalu lige prvakov premagal Guardiolin City. Velika tekmeca sta že celo desetletje (ko sta si nasproti stala že kot trenerja Bayerna in Borussie), pa se sama smatrata za prijatelja. V dvoboje se podajata s spoštovanjem in občudovanjem.

Bayern in Manchester City na uradnem treningu pred torkovo tekmo (video: Reuters):

Erling Haaland in soigralci na uradnem treningu pred torkovo tekmo live prvakov. Foto: Reuters Tuchel je službo v Bayernu začel z izpadom iz nemškega pokala. Pa je napovedal, da želi osvojiti vse lovorike. V bundesligi vodijo, v ligi prvakov pa so Bavarci v prejšnjih dveh sezonah izpadli prav v četrtfinalu. City bodo težko premagali, ko ima ta v svojih vrstah najbolj vročega napadalca na svetu ta hip. Erling Haaland je na 38 tekmah te sezone v vseh tekmovanjih zabil 44 golov.

Šestič zapored so nogometaši Cityja v četrtfinalu, a evropske lovorike še kar nimajo. Kako zelo si jo želi, so Pepa vprašali na uradni novinarski konferenci? "Zelo. Zguba želi osvojiti to tekmovanje. Vsekakor," je odgovoril z nasmehom. "Poskušali bomo. V čast nam bo, da smo spet tu in igramo proti elitnemu klubu, kot je Bayern München. Veseli smo, da smo tu. Samo jaz lahko rečem, da ti ni nič poklonjenega, da si moraš vse zaslužiti. Odigrati moraš dve odlični tekmi."

Najbolj učinkovita ekipa na San Siru

V ligi prvakov so zabili 25 golov. Foto: Reuters V četrtfinalu letošnje lige prvakov nastopajo kar trije italijanski klubi. AC Milan in Napoli se bosta udarila med sabo, sploh prvič na evropskem prizorišču. V italijanskem prvenstvu ekipi loči kar 22 točk: Neapeljčani vodijo, Milančani pa so četrti. A Milan, ki na San Siru gosti prvo tekmo, je februarja dobil dvoboj v serie a in to s kar 4:0.

Milan med osem v Evropi igra prvič po 11 letih, Napoli pa sploh prvič. Ker je italijanski scudetto bolj ali manj že njihov, so že nekaj dni z mislimi povsem na tekmi z Milančani. Ekipa Luciana Spallettija si je sicer v serie A na zadnjih petih tekmah privoščila dva poraza, a po drugi strani naravnost blesti na gostovanjih. Zmagali so zadnjih osem gostujočih tekem in na njih vselej dali vsaj dva gola. Dva gola so zabili jeseni tudi na San Siru. S 25 goli je Napoli najbolj učinkovita ekipa lige prvakov.

Kdor dobi dvoboj Real - Chelsea, je prvak?

Lani je dvoboj dobil Real in nato tudi osvojil ligo prvakov. Foto: Reuters Že tretje leto zapored v izločilnih bojih med sabo igrata Real Madrid in Chelsea. Lani je prav tako šlo za četrtfinale, po podaljšku je napredoval Real. Predlani pa so se pomerili v polfinalu, naprej pa je šel Chelsea. In zanimivo: v obeh primerih je zmagovalec tega dvoboja nato postal evropski prvak.

To sezono liga prvakov za oboje šteje še več. Minuli konec tedna so oboji izgubili v domačem prvenstvu. Real nima več pravih možnosti, da v la ligi ujame vodilno Barcelono, Chelsea pa je v premier ligi celo na skromnem 11. mestu. Če želi naslednje leto igrati v Evropi, mora torej osvojiti ligo prvakov. Nedavno je tudi zamenjal trenerja, do konca leta je na trenerski "preizkušnji" legenda kluba Frank Lampard. Zdi se, da se oboji zdaj osredotočajo samo še na ligo prvakov. Madridčani igrajo za že 14. evropsko zvezdico, Londončani za tretjo.

Frank Lampard Foto: Reuters Real Madrid proti angleškim klubom tradicionalno igra dobro. Dobil je zadnje štiri dvoboje z angleškimi nasprotniki, med njimi je seveda finale lanske lige prvakov z Liverpoolom. Na drugi strani pa Chelsea na španskih tleh ni izgubil že od marca 2018. Če seveda daste kaj na zgodovino in statistiko. Prva tekma se začne v sredo ob 21.uri. Povratna bo, tako kot tudi na ostalih treh dvobojih četrtfinala, naslednji teden.

Liga prvakov, četrtfinale, prve tekme:

Torek, 11. april

Sreda, 12. april: