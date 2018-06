Vieira se po izkušnji v ZDA vrača v domovino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji član izjemno uspešne francoske izbrane vrste - z njo je najprej slavil na svetovnem prvenstvu v Franciji 1998, nato pa še na evropskem prvenstvu v Belgiji in na Nizozemskem 2000 - je bil v zadnjih dveh letih trener ameriške ekipe New York City v ligi MLS, pred tem pa je vodil drugo ekipo in mlajše selekcije angleškega Manchester Cityja.

V času igralske kariere je najgloblje sledi na klubski sceni pustil v dresu angleškega Arsenala iz Londona, igral pa je še za francoski Cannes, italijanske AC Milan, Inter in Juventus ter Manchester City. Za galske peteline je odigral 107 tekem.