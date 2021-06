Pandev jutri še zadnjič za Severno Makedonijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kapetan nogometne reprezentance Severne Makedonije in prvi zvezdnik te države Goran Pandev je napovedal, da bo tekma njegove ekipe z Nizozemsko v 3. krogu predtekmovanja na letošnjem Euru zanj zadnja v karieri. Pandev je dres makedonske izbrane vrste nosil dve desetletji, zbral pa je 120 nastopov.

"To bo moja zadnja tekma za reprezentanco. Mislim, da je to pravi trenutek za slovo," je na novinarski konferenci pred tekmo z Nizozemsko v Amsterdamu dejal 37-letni Pandev. "Upam, da bodo fantje nadaljevali po tej poti in se uvrstili na svetovno prvenstvo. Prinašamo veliko veselja naši državi, mislim, da si takšna ekipa zasluži nastop na SP," je še dodal izkušeni napadalec.

Pandev je na klubski sceni večino kariere preživel v Italiji, za reprezentanco pa je prvič igral že leta 2001. V 120 nastopih je dosegel 38 golov, tudi odločilnega v dodatnih kvalifikacijah proti Gruziji, po katerem se je njegova ekipa prvič doslej uvrstila na veliko tekmovanje. Zadel pa je tudi marca na tekmi z Nemčijo v kvalifikacijah, ko so Makedonci poskrbeli za senzacionalno zmago z 2:1.

Za Severno Makedonijo bo tekma z Nizozemsko zadnja na EP, saj po dveh porazih z Avstrijo in Ukrajino nima več možnosti za preboj v osmino finala.