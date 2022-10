Ostajajo s polnim izkupičkom, ker je Šporar zabil v 92. minuti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legionarji v Avstriji in Grčiji

Medtem ko Benjamin Šeško derbija avstrijske lige med Salzburgom in Sturmom ni začel v prvi postavi, pa je drugi napadalec slovenske reprezentance Andraž Šporar ta konec tedna zadel za zmago Panathinaikosa v 92. minuti.

V 13. krogu prve avstrijske lige sta se pomerili ekipi treh slovenskih nogometašev, Salzburg in Sturm Graz. Gola ni bilo in tako prednost vodilnega Salzburga pred Sturmom ostaja dve točki. V prvi postavi sta bila oba Slovenca pri graški ekipi: Jon Gorenc Stanković, ki je odigral vso tekmo, ter Tomi Horvat, ki je bil zamenjan v 69. minuti. Šele v 65. minuti pa je pri ekipi s solnograškega v igro vstopil Benjamin Šeško. Mladi slovenski nogometaš je začel polovico letošnjih tekem avstrijske lige in zabil štiri gole. Brez gola je na zadnjih štirih tekmah. Pa tudi na vseh štirih v ligi prvakov.

Je pa to nedeljo svoj tretji gol v prvi grški ligi zabil Andraž Šporar (na sedmih tekmah). Na prejšnjih dveh tekmah ga ni bilo v kadru, zdaj pa je obračun z Arisom odločil v sodnikovem dodatku. Šporar je sicer vstopil s klopi (63. minuta). Druga dva slovenska reprezentanta pri Panathinaikosu Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbić sta odigrala vseh 90 minut. Grški velikan se je z deveto zmago na prav toliko tekmah utrdil na prvem mestu. Ima sedem točk prednosti pred Volosom in že devet pred AEK ter 10 pred Olympiacosom.

To pa ni bil edini slovenski gol na grških zelenicah v devetem krogu. Ob remiju Paoka z Asterasom 2:2 je z bele točke zadel Jasmin Kurtić. Tudi zanj je to tretji gol v tem prvenstvu. V sedmi minuti sodnikovega dodatka je Kurtić še podal za gol za končni izid 2:2.