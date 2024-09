Za Dejanom Petrovičem je naporen teden. Najprej je z Rijeko doživel katastrofo v Stožicah in z Olimpijo izgubil z neverjetnih 0:5, nato je na nedeljskem derbiju hrvaškega prvenstva na Rujevici remiziral z vodilnim Dinamom (1:1). Dan po tekmi, s katero je ohranil drugo mesto na lestvici, pa se je odpravil na Gorenjsko. Tam je srečal najboljše nogometaše, ki jih ima po mnenju Matjaža Keka Slovenija, med njimi tudi Matevža Vidovška, vratarja Olimpije, ki mu je v četrtek čestital za veliko evropsko zmago.

Ko je prejšnji teden z Rijeko izgubil v Stožicah, ni prvič doživel katastrofe v Ljubljani. Leta 2018 je z Aluminijem proti Olimpiji v finalu pokala Slovenije prejel kar šest zadetkov in izgubil z 1:6. Takrat je, čeprav je bil star šele 20 let, že nosil kapetanski trak pri Kidričanih. Z Aluminijem je izgubil vsa gostovanja v 1. SNL v Stožicah. Foto: Guliverimage

Dvoboj v Stožicah si je ogledal tudi selektor Kek, ki se je v primerjavi z Eurom 2024 na reprezentančnem seznamu odločil za nekaj sprememb. Ker je Adriana Zeljkovića "posodil" mladi reprezentanci, ki jo vodi Milenko Ačimovič, je na seznam uvrstil tudi povratnika Petroviča. Tako se je po nekaj letih v izbrano vrsto vrnil 26-letni Štajerec, ki je za izbrano vrsto nastopil dvakrat. Lahko bi še večkrat, a mu zdravje, ko se je iz Kidričevega odpravil v tujino, ni bilo naklonjeno.

V Avstriji je zaradi poškodbe kolena manjkal skoraj leto dni. Foto: Guliverimage

Ko je na Reki končno lahko zaigral zdrav, takšen, kot so ga pred leti spoznali ljubitelji nogometa v 1. SNL, je hitro dokazal, da velja nekaj več. Ustalil se je v začetni postavi Rijeke, njegovo stalno formo pa je selektor Kek nagradil z vrnitvijo v reprezentanco. "Čudovito se je vrniti. Odlično se počutim, ko sem po več kot dveh letih v reprezentanci. Veselim se že tekem," bo prišel v poštev za začetni del lige narodov, v katerem se bo Slovenija v Ljubljani pomerila z Avstrijo in Kazahstanom.

Dejan Petrovič je oba nastopa za reprezentanco zbral leta 2020 in se na obeh tekmah veselil visoke zmage s 4:0. Najprej v Ljubljani nad San Marinom in nato še v Kišinjevu nad Moldavijo. Na obeh tekmah je odigral 52 minut, vselej pa vstopil kot zamenjava za Jako Bijola, ki je takrat nastopal še na položaju zadnjega zveznega igralca. Foto: www.alesfevzer.com

V Avstriji, kjer je nastopal v dresu dunajskega Rapida, je zaradi poškodbe kolena izpustil ogromno tekem. Podobna smola se mu je pripetila tudi na Reki, ko je izpustil kar polovico uvodne sezone. "Po poškodbi kolena na Dunaju sem mislil, da je to že to. Ko sem se pridružil Rijeki, je sledila nova poškodba. Vse to je del športa. To smo preživeli, zdaj upam, da je že za mano," se nadeja, da v nadaljevanju kariere ne bo imel več tovrstnih težav.

V tej sezoni igra redno za Rijeko. Ustalil se je v njeni začetni postavi. Foto: Guliverimage

To bo prva tekma Kekove čete po tesnem porazu s Portugalsko na Euru 2024, ko je drago prodala kožo v osmini finala in proti zvezdniški zasedbi s Cristianom Ronaldom na čelu izpadla šele po izvajanju 11-metrovk. "Bilo je vrhunsko. Najbolj sem si zapomnil vzdušje in rezultate. Redkokdo je pričakoval, da bo Sloveniji uspelo to, kar ji je. Še enkrat bi jim čestital za vse, kar so naredili," je bil poleti velik navijač slovenske reprezentance, v kateri sta nanj največji vtis naredili organiziranost in agresivnost.

V ponedeljek je opravil uvodni trening, stekla je reprezentančna "akcija Avstrija". Foto: www.alesfevzer.com

"Vemo, proti kakšnim ekipam smo igrali. Dokazali smo, da lahko, in če bo vse na enaki ravni, ne bo težav," je prepričan, da bi lahko Slovenija nadaljevala imeniten niz, nenazadnje je pod vodstvom selektorja Keka neporažena že deset tekem zapored, in v četrto izvedbo lige narodov vstopila s pozitivnima rezultatoma proti Avstriji (v petek, 6. septembra) in Kazahstanu (v ponedeljek, 9. septembra).