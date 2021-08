Zmaji optimisti: Olimpija ni avtsajder na Portugalskem

Nogometaši Olimpije so srečno pripotovali na Azorske otoke, oddaljene kar 4.500 kilometrov. To je najbolj oddaljeno evropsko gostovanje v zgodovini ljubljanskega kluba, ki je v nedeljo pustil proti Mariboru dober vtis (3:1) in navijačem dokazal, da zmore odigrati bistveno bolje od tistega, kar je prikazal proti Birkirkari. Vratar Nejc Vidmar ne skriva cilja, da Olimpija želi napredovati v play-off kvalifikacij za konferenčno ligo!

Zeleno-bela odprava je v sredo potrebovala kar osem ur, da je prispela na oddaljeno otočje "skoraj" sredi Atlantskega oceana. Ljubljančane je na poti na Portugalsko, kjer jo bodo skušali v četrtek ob 21.30 po slovenskem času zagosti Santa Clari, šestouvrščeni ekipi portugalskega prvenstva v sezoni 2020/21, spremljala dobra volja.

Nedeljska zmaga nad Mariborom (3:1) je osrečila zmajevo gnezdo, trener Savo Milošević je prejel potrditev, kako ekipa vedno uspešneje vpija njegove taktične zamisli, uigranost prevetrene zasedbe, v primerjavi s prejšnjo sezono je največ sprememb v konici napada, pa je na vedno višji ravni.

Za Zmaji je dolga pot. Od zbora na Stožicah (7.00) do prihoda v hotel (13.00 - lokalni čas /15.00 - slo. čas) je minilo kar 8 ur. Sledi kosilo, nato počitek, potem pa že uradni trening pred jutrišnjo tekmo. 🐉#verjamemvzmaje pic.twitter.com/65ZNfhKVPk — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) August 4, 2021

Če so zmaji v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo proti Birkirkari pustili bled vtis in malteškega predstavnika izločili po neprepričljivih predstavah šele po izvajanju strelov z bele točke, so v nedeljo proti Mariboru pokazali, kako so zmožni zaigrati bistveno bolje. Kot da bi večerni termini, katere je v soparnem poletnem obdobju pogrešala proti Birkirkari, pa tudi Radomljami v 1. SNL, bolj ustrezali zeleno-belim. To je po zmagi nad vijolicam priznal tudi srbski strateg Milošević, ki spoštuje portugalskega tekmeca do te mere, da je po podrobni analizi prišel do spoznanja, kako bi lahko Olimpija uresničila svoj cilj le v primeru, če bo zaigrala še bolje kot proti Mariboru!

Olimpija z najmočnejšo zasedbo

Savo Milošević je vedno bolj zadovoljen z igro Olimpije. Proti Mariboru ga je navdušilo marsikaj, zlasti prekinitve. Foto: Grega Valančič/Sportida "Težko bo. Moramo ponoviti veliko dobrih stvari s tekme proti Mariboru. Pričakujem, da bomo na vsaki tekmi pokazali napredek, morali pa bomo biti še boljši kot v nedeljo, če želimo doseči ugoden rezultat. Naš cilj je rezultat, ki nam bo na povratni tekmi v Stožicah dajal možnosti, da lahko napredujemo v play-off kvalifikacij," je pred naporno potjo, ki je od Ljubljane do Azorskih otokov trajala kar osem ur, sporočil nekdanji zvezdnik srbskega in evropskega nogometa.

Z vodenjem ekip v Evropi že ima izkušnje. Na klopi beograjskega Partizana ni veliko izgubljal, z Olimpijo pa naskakuje zgodovinski dosežek, saj se zmajem še nikoli ni uspelo uvrstiti v skupinski del evropskega tekmovanja. Optimizem v vrstah Olimpije dviguje še spoznanje, da se bodo zmaji najverjetneje predstavili od prve minute z najmočnejšo postavo. Novinec Mustafa Nukić, strelec za zdaj edinega letošnjega zadetka Olimpije v Evropi, je v zadnjih dneh kazal znake izčrpanosti, a naj bi bil nared za začetek dvoboja na stadionu Sao Miguel v Ponta Delgadu.

Antonio Delamea Mlinar je v nedeljo kar dvakrat zatresel mariborsko mrežo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zaigrala naj bi tudi kapetan Timi Max Elšnik, ki še ni povsem zacelil poškodbe, a naj bi podobno kot na dvoboju z Malto stisnil zobe, ter dvakratni strelec na nedeljski tekmi (obakrat mu je podal Elšnik) Antonio Delamea Mlinar, ki je moral proti Mariboru predčasno zapustiti igrišče zaradi krčev. ''Verjamem, da bodo vsi pripravljeni,'' dodaja Milošević, ki je po zadnji zmagi Olimpije ponosno zatrdil, da je bila to najboljša predstava zeleno-belih, odkar jih vodi v Ljubljani. Zdaj na Portugalskem pričakuje še korak naprej.

Vidmar: Ciljamo na naslednji krog

Nejc Vidmar je prepričan, da lahko Olimpija prekriža načrte favoriziranemu tekmecu. Foto: Grega Valančič/Sportida O tem, da slovenski prvoligaš na Portugalskem, deželi, ki upravičeno spada med evropske nogometne velesile, ni brez možnosti za uspeh, meni tudi Nejc Vidmar. Izkušeni vratar je bil zelo vesel nedeljske zmage nad Mariborom. ''To je odlična popotnica za nadaljevanje sezone. Dobili smo potrditev, da smo dobro delali in da lahko, če smo pravi, prikažemo zelo dobro predstavo. Proti Birkirkari nismo izkoristili svojih priložnosti, z Mariborom pa smo jih uspeli dobro realizirati. Imeli smo nekaj tekem, ko nam ni šlo, na večnem derbiju pa je prišel moment, ko se nam je poklopilo," je pojasnil Ljubljančan, ki nosi Olimpijo globoko v srcu.

Tekmeca, ki nima veliko evropskih izkušenj (leta 2002 je v pokalu Intertoto izpadel proti češkim Teplicam, v tej sezoni pa je v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo s skupnim rezultatom 5:0 nadigral makedonski Shkupi, spoštuje. "Nasprotnik za nogometne navdušence mogoče ni med najbolj atraktivnimi, a je zelo močan. Vemo, kaj pomeni Portugalska v nogometnem svetu. Strokovni štab je analiziral nasprotnika in dobro smo se pripravili. Čaka nas razigrana ekipa s kvaliteto in srečanje bo zagotovo težko, ampak lahko se jim postavimo po robu in iščemo svoje priložnosti. Ciljamo na naslednji krog. Drugače bo kot proti Birkirkari, ko smo morali zmagati in je vsa javnost pričakovala gladko zmago. Če pogledamo rezultate lahko vidimo, da je malokdo koga ''razbil''. Avtsajderjev ni več in tudi mi zagotovo nismo. Čaka nas zelo težka preizkušnja, tega se zavedamo, vendar naš cilj je napredovanje," je odločen 32-letni Vidmar, ki je v prejšnji sezoni bolj ali manj grel klop, v tej pa je po ''skrivnostnem'' odhodu Žige Freliha znova deležen statusa prvega vratarja.

Veselje navijačev Olimpije, ko je Mustafa Nukić (igralo se je na stadionu ŽAK v Spodnji Šiški) dosegel zmagoviti zadetek proti Birkirkari. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Prvo srečanje 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo med Santa Claro in Olimpijo se bo začelo ob 21.30, povratni dvoboj bo prihodnji četrtek v Ljubljani. Zmaji bodo Portugalce za razliko od Birkirkare, ko je dvoboj potekal v Spodnji Šiški, pričakali na stadionu v Stožicah.