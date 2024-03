Olimpija podaljšuje pogodbe, tudi Matevž Vidovšek ostaja

Matevž Vidovšek je v zeleno-belem dresu zbral 24 nastopov v vseh tekmovanjih, prvega v sezoni 2021/2022. Kot je poudaril v izjavi za spletno stran, se je z veseljem odločil za podaljšanje sodelovanja.

"S soigralci smo v lanskem letu osvojili dvojno krono in se prvič prebili v skupinski del evropskih tekmovanj, kar zagotovo predstavlja nekaj zares velikega. Cilj vsakega izmed nas je že dosežene stvari preseči in tako bo tudi v prihodnje. Imamo velike ambicije in vse bomo naredili, da jih izpolnimo," je dejal Vidovšek in se zahvalil vsem za podporo ob okrevanju.

"Prepričan sem, da je eden največjih potencialov med vratarji v Evropi"

Športni direktor kluba Goran Boromisa pa je poudaril, da vedo, kaj jim je Vidovšek v preteklosti prinesel. "Odlično je branil na pokalnih tekmah, predvsem v finalu pokala ter na kvalifikacijskih tekmah za evropsko ligo. Obranil je kar nekaj odločilnih enajstmetrovk. Veseli smo, da si je z dobrim delom prislužil vpoklic v slovensko člansko reprezentanco. Prepričan sem, da je eden največjih potencialov med vratarji v Evropi, zato smo veseli, da smo sklenili podaljšanje sodelovanja," je dejal in dodal, da je prepričan, da bo Vidovšek po poškodbi hitro okrepil konkurenco med vratnicama.

Olimpijo v soboto čaka domač obračun z vodilnim Celjem. Če bi Ljubljančanom uspelo premagati celjsko zasedbo, bi bila razlika na vrhu le še štiri točke.

Preberite še: