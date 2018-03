Ogromna čast za Slovenijo, svet govori o Oblaku in Messiju

Pred velikim derbijem v Barceloni

Pred velikim derbijem 27. kroga španskega prvenstva, v katerem se lahko madridski Atletico vodilni Barceloni približa na vsega dve točki zaostanka in poskrbi za razburljiv zaključek sezone, je večina španskih medijev izpostavila obračun med Lionelom Messijem in Janom Oblakom. Nikakor ne naključno, saj se bosta ob 16.15 udarila najboljši strelec in vratar la lige.