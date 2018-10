Predsednik Rijeke želi Keka zadržati v klubu

Matjaž Kek je na klopi Rijeke prebil kar pet let in osem mesecev.

Matjaž Kek je na klopi Rijeke prebil kar pet let in osem mesecev. Foto: Reuters

Po odhodu Matjaža Keka s trenerskega položaja Rijeke se je hrvaški podprvak znašel v velikih težavah. Navijači so nezadovoljni, saj so prepričani, da velja krivdo za slabe rezultate iskati drugje, ne pa pri oboževanem strategu iz Maribora. Predsednik Damir Mišković je napovedal, da bi lahko Kek še naprej sodeloval z Rijeko, a ne kot trener, ampak kot predsednikov oziroma klubski višji svetovalec.

Rijeka ni le v rezultatski, ampak tudi trenerski krizi. V prvenstvu je po nizu skromnih rezultatov izgubila stik z vrhom, v soboto pa je nepričakovano vroči trenerski stolček zapustil še Matjaž Kek. Najbolj priljubljen in spoštovan Slovenec na Hrvaškem, ki je z Rijeko v petih letih in osmih mesecih poskrbel za številne rekorde in podvige, je po porazu z Gorico (1:2) pospravil kovčke in javnosti sporočil, da se je po pogovoru s predsednikom Damirjem Miškovićem odločil za slovo.

Predsednik Rijeke: Kek se mora prvo spočiti

Predsednik Damir Mišković je v soboto sprejel odstop Matjaža Keka, a želi Mariborčana zadržati v klubu. Foto: Twitter Navijači niso mogli verjeti besedam. Stežka so se sprijaznili z dejstvom, da je Kek zapustil klub, s katerim je doživel toliko lepega. Po porazu v Veliki Gorici so ga poskušali na parkirišču pred stadionom prepričati, da si vendarle premisli in ostane, a Mariborčan ni spreminjal odločitve.

Predsednik Mišković, alfa in omega projekta moderne Rijeke, ki se je pred leti s Kantride preselila na Rujevico, se po bolečem porazu z Gorico ni oglašal v javnosti.

Svoje je povedal na novinarski konferenci in presenetil z napovedjo, da bo Kek vendarle ostal na Reki: "V soboto smo se strinjali, da je v tem trenutku najbolj primerno, da prenehamo sodelovati, a bi lahko, to je moja želja, postal moj svetovalec oziroma višji svetovalec v klubu, zadolžen za vse športne zadeve. Najprej pa mu moramo nameniti malce čas za počitek po toliko dnevih, ki jih je prebil na klopi Rijeke in nam podaril ogromno sreče," je dejal predsednik reškega kluba in se mu še enkrat v imenu vseh, ki imajo radi NK Rijeka, zahvalil.

"Zdaj moramo začeti novo poglavje v življenju," je pojasnil, Keka pa tako spoštuje, da bi mu takoj dodelil priznanje častnega klubskega trenerja, če bi bilo to mogoče. Želi, da ostane Kek v klubu in dodaja, da mu bodo vrata Rijeke vedno odprta.

Navijači še naprej zaupajo Keku

Navijače skrbi, da ne bo vodstvo Rijeke moglo najti primernega naslednika. Kek je s svojim delom visoko dvignil letvico, kar se tiče opravljanja trenerskega dela kluba z Rujevice.

Armada še naprej podpira Matjaža Keka. Foto: Grega Valančič/Sportida

V anketi reškega časnika Novi list kar 78 odstotkov bralcev in bralk želi, da bi nekdanji slovenski selektor ostal trener Rijeke ter da si z vsem dobrim, kar je v slabih šestih letih naredil za reški klub, vsekakor ni zaslužil takšnega konca. Da mora po rezultatski krizi, Rijeka ni v prvenstvu zmagala že šest krogov zapored, zapustiti trenerski položaj, je prepričana le šestina anketirancev.

Armada kritična do igralcev Rijeke

Kek je Rijeko popeljal do naslova hrvaških prvakov, dveh pokalnih naslovov, osvojil je tudi hrvaški superpokal, dvakrat pa je z Rečani nastopil v skupinskem delu evropske lige. Foto: Vid Ponikvar ''Je človek s hrbtenico in dostojanstvom, ki ima svoje stališče. To je pokazal tudi s tem, ko je po tekmi prišel do nas,'' je za reški Novi list dejal Dejan Božić, predsednik Kluba navijačev Armada, ki si prizadeva, da bi si Mariborčan vseeno premislil in ostal trener Rijeke. Več podobnih karakternih oseb, kot je Kek, pogreša na igrišču.

''Rijeka je po drugi strani klub brez vodje na igrišču, brez volje in iskrice za igro. Če mislijo, da bodo z neprizadevnostjo na igrišču reševali neke stvari, prepričali Keka na odhod, se motijo. Armada se ne strinja s takšnim obnašanjem,'' je bil vodja reških navijačev kritičen do igralcev, ki so v soboto ostali praznih rok na gostovanju v Veliki Gorici (1:2).

''Podpiramo Keka, igralcem pa sporočamo, da je njihova naloga igrati za klub, ne pa ga s takšnim obnašanjem sramotiti,'' je še povedal Božić in dal misliti igralcem, ki so se po porazu proti Gorici zavili v molk.