Jan Oblak bo prvi povedal, kaj je zakuhal Florentino Perez

Kakšen bo Real brez Cristiana Ronalda in Zinedina Zidana? To je vprašanje, ki si ga v zadnjih tednih zastavljajo navijači evropskega prvaka zadnjih treh let, Reala. Prvi odgovor bodo dobili že danes zvečer ob 21. uri, ko Madridčane v Talinu čaka obračun za evropski superpokal med zmagovalcema lige prvakov in lige Europa proti mestnemu tekmecu Atleticu, pri katerem bo vrata branil Jan Oblak.

Štadion A. Le Coq Arena v Talinu, ki sprejme le 15 tisoč gledalcev, kar je očitek, ki so ga v zadnjem času pod nos metali predsedniku Aleksandru Čeferinu oziroma njegovim sodelavcem pri Uefi, bo danes gostil uvod v evropsko sezono 2018/19.

Na objektu, na katerem je v zadnjem desetletju dvakrat gostovala slovenska reprezentanca in septembra leta 2014 doživela morda usoden poraz v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2016, se bosta udarila nasprotnika iz Madrida, ki sta se v zadnjih štirih letih kar dvakrat srečala v finalih lige prvakov. Obakrat je bil boljši Real, kako pa bo tokrat?

Dveh ikon, ki sta Realu prinesli številne lovorike, ni več v klubu. Foto: Reuters

Najprej je udaril Zinedine Zidane, potem še Cristiano Ronaldo

Toda veliko bolj kot odgovor na vprašanje o tem, ali bo Real s petimi evropskimi superpokali na vrhu ujel Barcelono in Milan ter ali bo Atletico v tem tekmovanju zmagal še tretjič, nogometni svet, toliko bolj pa seveda navijače Reala, zanimiva predvsem eno. Želijo dobiti odgovor na vprašanje, kakšen bo Real brez Cristiana Ronalda in Zinedina Zidana.

Portugalski superzvezdnik je Santiago Bernabeu zapustil po devetih letih in štirih evropskih naslovih, v tem obdobju pa štirikrat postal najboljši nogometaš leta na svetu in iz kluba odkorakal kot njegov z naskokom najboljši strelec v zgodovini. Francoski trener, ki je v Realu globok pečat pustil že kot trener, pa je v dveh sezonah in pol klubu prinesel tri evropske naslove, 11., 12. in 13., potem pa po majskem finalu v Kijevu nepričakovano odkorakal iz kluba.

Tudi Luka Modrić se je spogledoval z odhodom iz Reala, a je ostal. V Talinu naj še ne bi igral od prve minute. Foto: Reuters

Florentino Perez je v zagati

Navijači Reala so živčni in vse bolj naperjeni proti prvemu človeku klubske hierarhije. Predsednik Florentino Perez, ki bi skoraj ostal tudi brez najboljšega igralca letošnjega svetovnega prvenstva, srebrnega Hrvata Luke Modrića, je v zagati.

V zadnjih dveh letih je doživel kar nekaj udarcev. Lani so Real zapustili Pepe, Alvaro Morata in James Rodriguez. Letos poleti sta Ronaldo in Zidane povzročila pravcati orkan, odšel pa je tudi Hrvat Mateo Kovačić, ki se je napotil proti Chelseaju.

Kdo bo zmagovalec evropskega nogometnega superpokala 2018? Atletico Madrid 71,43% +

Real Madrid 28,57% +

Po navadi je Perez, sploh po svetovnih prvenstvih, navijače miril z odmevnimi okrepitvami. Tudi letos je pripeljal enega zvezdnika, a Thibaut Courtois zagotovo ni tisto, kar so navijači želeli (lani Kylian Mbappe, letos Neymar), in predvsem ne to, kar bi ekipa potrebovala. Dozdajšnji prvi vratar Keylor Navas, ki naj bi, mimogrede, današnjo tekmo začel v prvi postavi, je Realu pomagal do treh evropskih naslovov in ni bil težava.

Ob belgijskem vratarju so pri Realu, od katerega do konca avgusta zagotovo lahko pričakujemo še kako bogato okrepitev, za 65 milijonov evrov pripeljali še Viniciusa Juniorja in Alvara Odriozolo. Brazilec je velika naložba za prihodnost, a pri 18 letih ob prvi evropski izkušnji zagotovo ne bo takoj kos najzahtevnejšim nalogam. Mladi Španec, ki ga danes ne bo na igrišču, saj je poškodovan, pa je v klub prišel predvsem kot zamenjava za do zdaj nezamenljivega Danija Carvajala na desni strani obrambe.

Kdo bo stopil v velike čevlje Portugalca?

Kaj torej ostane Realu in njegovim navijačem? Skoraj ista ekipa, kot so jo imeli, a brez Ronalda, ki je pri zadnjih treh naslovih v ligi prvakov poskrbel za neverjetnih 43 golov Reala. Skoraj 15 na sezono!

V njej bodo tako v napadu že danes poskušali čim več pokazati Gareth Bale, ki bo končno poskušal dokazati, da 101 milijon evrov na računu londonskega Tottenhama leta 2013 ni bil zaman, Francoz Karim Benzema, ki med navijači ni najbolj priljubljen, in mladi Marco Asensio, ki je v zadnjih letih na trenutke zablestel, a bo to moral zdaj počenjati bolj pogosto.

Pri Realu bodo zdaj vse oči uprte v Garetha Bala, ki je do zdaj za Madridčane zabil 88 golov. Foto: Reuters

V Talinu naj bi motor igre Reala Modrić, ki je pod vodstvom novega trenerja odigral šele 15 minut, tekmo skoraj zagotovo začel na klopi, ključe igre belega baleta bo tako dobil Isco. Ob njem na sredini igrišča ostajata nedotakljiva Brazilec Casemiro, ki skrbi za "umazan posel", in Nemec Toni Kroos. Obramba ostaja praktično nespremenjena. Od leve proti desni naj bi tudi tokrat igrali Marcelo, Raphael Varane, Sergio Ramos in Carvajal.

Kaj torej zmore Real brez dveh figur, ki spadata med najbolj pomembne v zgodovini kluba, Ronalda in Zidana? Prve obrise odgovora na to vprašanje, kaj je navijačem Reala v zadnjih mesecih zakuhal Perez, bodo že danes zvečer podali nogometaši Atletica z Janom Oblakom na čelu, ki je zacementiran med vratnicama zmagovalca lige Europa in bo poskušal danes priti do druge evropske lovorike v nekaj mesecih. Na tekmi proti najbolj trofejnemu evropskemu klubu, na klopi katerega bo debitiral nov trener.

Diego Simeone še proti petemu. Bo prišel do izenačenja?

Diego Simeone v Talinu. Foto: Reuters Odkar je leta 2011 sedel na klop Atletico Madrida, je njegov trener Diego Simeone proti Realu odigral že 26 tekem. Meril se je proti Carlu Ancelottiju, Joseju Mourinhu, Rafaelu Benitezu in Zidanu. Zdaj ga čaka še tekma proti Julenu Lopeteguiju, s katerim se do zdaj še ni udaril.



Do zdaj je Argentinec na klopi Atletica proti Realu zbral osem zmag, enajst remijev in devet porazov. Bo danes v Estoniji prišel do zmage in prišel do izenačenja v izkupičku tekem proti Realu?

Julen Lopetegui: Lovorika je nuja

"Ni večjega pritiska, ker igramo proti Atleticu Madridu. To je finale, ki prinaša lovoriko, te pa so za nas nuja. Dali bomo vse od sebe, saj moramo zmagati," je dan pred današnjo tekmo povedal Julen Lopetegui, ki je poletje začel kot selektor Španije in se pripravljal na začetek svetovnega prvenstva, a po tem, ko je sprejel Realov klic, na predvečer začetka ruskega spektakla letošnjega poletja odletel s svojega položaja in se lahko začel pripravljati na nov, madridski izziv.

Julen Lopetegui je pred najtežjo nalogo na svoji trenerski poti. Foto: Reuters

"Klub nam daje vse, kar potrebujemo za delo. Moramo le opraviti svojo nalogo, najbolje kot znamo, in moramo se zavedati, da je evropski superpokal za nas privilegij," je bil pred tekmo diplomatski 51-letni Španec in nekdanji trener Porta, ki si je ime ustvaril kot selektor mlajših španskih selekcij, s katerimi je osvojil številne lovorike.

"Poskušali bomo biti dobra ekipa in iztržiti čim več. Morali bomo biti kolektivno in individualno dobri. Imeli bomo svoj način igre, s katerim bomo poskušali iz posameznikov izvleči kar največ," je še povedal Lopetegui, ki mu vedno kritični navijači Reala ne zaupajo preveč in se je usedel na verjetno najbolj vročo trenersko klop na svetu.

Verjetna začetna enajsterica Reala proti Atleticu:

Navas; Marcelo, Varane, Ramos, Carvajal; Casemiro, Kroos, Isco; Benzema, Asensio, Bale.

Prvoligaško dogajanje na Planet TV in Sportalu V sezoni 2018/19 boste štiri tekme #PLTS na vsak krog spremljali v neposrednem televizijskem prenosu na programih Planet in Planet 2. Ob tem bo na Planet 2 vsak ponedeljek ob 20. uri na sporedu še oddaja Goool!, ki jo vodi Dani Bavec. Več o razporedu tekem si lahko preberete TUKAJ.

Preberite še: