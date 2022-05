NZS poziva FC Litija, da pretehta odločitev o ukinitvi kluba

"NZS ne namerava polemizirati o neutemeljenem in subjektivnem zapisu na spletni strani FC Litija, v katerem se poskuša odgovornost za lastno odločitev pripisati drugemu." Tako se je Nogometna zveza Slovenija odzvala na izstop FC Litija iz vseh tekmovanj, pri čemer ti krivijo NZS in sodniško organizacijo.

Po ponedeljkovem šokantnem izstopu futsal kluba Litija iz vseh tekmovanj in nameri, da prekinejo z delovanjem kluba, se je zdaj odzvala Nogometna zveza Slovenije. Litijani so namreč v sporočilu za javnost zapisali, da so se za ta korak odločili zaradi neprimernega odnosa NZS in sodniške organizacije do futsala v Sloveniji in njihovega kluba.

"Odločitev, ne glede na razlog zaradi katerega je sprejeta, obžalujemo, saj je FC Litija ena od najuspešnejših futsal ekip v Sloveniji in ena od nosilk slovenskega futsala že vrsto let," so zapisali na nogometni zvezi. "NZS ne namerava polemizirati o kasnejšem, popolnoma neutemeljenem in subjektivnem zapisu na spletni strani FC Litija, v katerem se poskuša odgovornost za lastno odločitev pripisati drugemu."

Foto: Urban Urbanc/Sportida Na Brdu pri Kranju si želijo, da bi desetkratni državni prvak v futsalu vseeno nadaljeval s svojim delom. "Kljub trenutni situaciji apeliramo na FC Litija, da svojo odločitev še enkrat pretehta, saj je FC Litija že vrsto let znana po dobrem delu z mladimi futsalisti, le ti pa v primeru ukinitve kluba izgubljajo največ." Vodstvo zveze je odprto za konstruktivne pogovore, ki vodijo do rešitev v situacijah, ki niso v korist nogometa ali udeležencev, so še zapisali.