Svojo odločitev so Litijani obelodanili v uradni izjavi, kjer so izpostavili tudi problem sojenja na tekmah v 1. SFL. Objavljamo jo v celoti.

Iz FC Litija sporočamo odločitev, da vse selekcije kluba izstopajo iz tekmovanj pod okriljem NZS. Hkrati z današnjim dnem, 9. 5. 2022, klub FC Litija zapira svoja vrata in preneha z delovanjem na vseh nivojih. Tako se končuje era največjega in najuspešnejšega kluba v zgodovini Republike Slovenije. Deset naslovov državnega in superpokalnega prvaka, devet naslovov pokalnega prvaka ter še ogromno uvrstitev v finale – to odhaja z nami v zgodovino.



Naši razlogi za to odločitev:



Vlagali smo v futsal, se pošteno borili, pripeljali ogromno igralcev iz drugih koncev sveta in tako delali na promociji ter čestitali vsakemu, ki je bil boljši od nas. Nikoli nismo pošiljali dopisov in pritožb. Prejemali smo pokale za najbolj fair ekipo, se bojevali z raznoraznimi lobiji in obtožbami, predvsem pa zaradi naše ljubezni do futsala igrali srčno in pošteno. In kaj smo dobili v zameno.



Glavni razlog za prenehanje delovanja kluba sta odnos Nogometne zveze Slovenija in sodniške organizacije do našega in drugih klubov ter njihov odnos do futsala v Sloveniji. Športa, ki je verjetno najbolj množična igra v Sloveniji.



Sodu je izbilo dno dogajanje na zadnji tekmi naše članske ekipe (1. finalna tekma 1. SFL), kjer so se ponovno dogajale nedopustne napake. Začelo se je z delegiranjem treh štajerskih sodnikov štajerski ekipi v dvoboju proti nam, kar se ni zgodilo prvič. To se je dogajalo tudi v preteklih letih, na kar smo večkrat opozarjali. In očitno se bo še nekaj časa, saj se kljub pozivom klubov sodniški organizaciji, z g. Tivoldom in g. Borošakom na čelu, ne spremeni prav nič. Čisto nič! Ustvaril se je klan, ki vodi sojenje v Sloveniji in je nedotakljiv. Delegiranje nekaterih sodnikov, ki ne dosegajo osnovnih standardov sojenja, uničuje šport, ki smo mu v Litiji posvetili 40 let. Da ne govorimo o delegiranju sodnikov, ki pristransko sodijo svojim bivšim klubom, kjer so v preteklosti celo igrali. Tu so tudi podcenjevalni odnosi sodnikov do uradnih oseb, igralcev ter kluba pred in med samo tekmo.



NZS in futsal vodijo ljudje, ki so pristranski do nekaterih klubov in nimajo nikakršnih izkušenj s futsalom ali nogometom. Zamenjali so ljudi, ki so bili v futsalu od samega začetka (g. Damiša, g. Gliho, ...) in jim je bilo mar za futsal ter so s svojim znanjem veliko doprinesli temu športu. Futsal so pripeljali do točke, ko bi moral le-ta še napredovati. Zamenjali so jih ljudje z g. Vladom Močnikom na čelu, ki jim tega ni uspelo storiti. Ta je še bolj poskrbel za to, da je štajersko zastopani klan na NZS še močnejši in v teh letih ni naredil praktično nič. Zato se lahko kar največkrat kot delegat udeležiš tekem kluba iz svojega kraja. V vseh teh letih niso našli glavnega sponzorja tekmovanja, ki bi močno olajšal delo klubom ter skrbel za izboljšanje pogojev ter promocijo futsala v Sloveniji. Po evropskem prvenstvu v Sloveniji leta 2018 je futsal zaradi vodilnih na NZS stagniral oz. celo nazadoval do te mere, da imamo tega dovolj.



Tekom let je vidno, da NZS deluje samo za lastno korist, da so ljudje tam samo zaradi poznanstev, raznoraznih funkcij, potovanj, osebnih agend in plačil. Ne naredijo pa ničesar za futsal in nogomet. Organizacija zelo dobro služi na račun klubov (nedavno so se s tem hvalili celo po televiziji), klubom pa namesto kosa kruha vržejo samo drobtinice.

Eden večjih krivcev za stagniranje futsala je tudi predstavnik futsala na NZS, saj je on tisti, ki odloča o ogromno stvareh. Odloča o mestih tekmovanja (npr. zaključni turnir pokala), s sodelavci izbira ljudi, vodje, mesta prijateljskih tekem reprezentance, kjer je gledanost v živo majhna, ampak zaradi osebnih razlogov vztraja pri le-teh. Odloča, s kom bo igrala Slovenija, in je tisti, ki zadnji odloča, s katero žogo se bo igralo v ligi. Eno je igrati, ljubiti in veliko vlagati v futsal – drugo pa je postavljati ultimate klubom, groziti ter oteževati delovanje klubov, pisati nerazumne in brezpredmetne kazni ter hoditi samo na tekme, ki so pomembne in kjer se lahko pokažejo.



Razočaranje je še toliko večje, saj se je v Litiji, natančneje na Vačah, vse to začelo pred 40-imi leti. Žal je sedanje vodstvo NZS s svojim odnosom poskrbelo, da se zapira največji in najbolj gledan klub v Sloveniji, spoštovan po celem svetu. V letošnjem letu bi praznovali 40. obletnico ustanovitve, ob kateri pa bomo vseeno izdali knjigo spominov ob vseh uspehih.



Na tem mestu se zahvaljujemo vsem igralcem, trenerjem, delavcem v klubu, gledalcem, navijačem (Litijskim levom in Shuma boys-om) ter vsem, ki ste soustvarjali našo zgodbo. Vi ste tisti, ki ste zaslužni za vse uspehe kluba. Z vami smo dosegli več, kot smo si lahko predstavljali ob ustanovitvi kluba.