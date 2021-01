Nov korak Oblaka na poti do prvega španskega naslova?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 21. krogu španskega prvenstva bo vodilni Atletico Madrid v nedeljo gostoval pri Cadizu, ki je na 11. mestu, v zadnjih petih tekmah pa je zmagal le enkrat. Madridčani so v sijajnem nizu, saj so dobili zadnjih sedem prvenstvenih tekem. V nedeljo bo na delu tudi Barcelona, ki bo gostila Athletic Bilbao, s katerim je nedavno izgubila v finalu španskega superpokala. Katalonci so v prvenstvu neporaženi že devet tekem. Prvak Real Madrid bo v soboto gostil Levante.