Nogometno SP zaradi neenakosti spolov brez Hegerbergove

Norvežanka je v mesecu maju še enkrat odločno zavrnila poziv selektorja Martina Sjögrena za nastop na SP. "Težavo smo skušali rešiti, imeli smo sestanek, a odločila se je, da ne bo igrala," je dejal Sjögren.

Hegerbergova je za Norveško nazadnje igrala na EP 2017 pri 22 letih, nato pa sklenila reprezentančno kariero. Sprla se je z norveško zvezo. "Enostavno ni bilo pravega spoštovanja. Včasih je treba sprejeti težke odločitve in ostati zvest sebi," je to že pred pol leta pokomentirala igralka.

Kot pravi športnica, je nogomet že več let najbolj priljubljen šport na Norveškem za fante in punce: "A dekleta nimajo enakih možnosti. Nehali smo govoriti o razvoju in druge države so nas prehitele."

Hegerbergova igra za francoski Lyon s katerim je petkrat osvojila francosko prvenstvo, trikrat pokal in štirikrat tudi ligo prvakinj. Nazadnje je prejšnji teden v finalu letošnje lige prvakinj Barceloni za novo zmago s 4:1 zabila kar tri gole.

