Nogometni žvižgač poslej v hišnem priporu

Portugalski pravosodni organi so nogometnega žvižgača Ruija Pinta, glavnega protagonista iz tako imenovane zgodbe Football Leaks, po več kot letu dni izpustili iz pripora v Lizboni in mu omogočili, da bo sodni proces pričakal v hišnem priporu. Do sojenja bo pod 24-urnim policijskim nadzorom, v tem času pa mu bo onemogočen dostop do spleta.