Policija v Budimpešti aretirala domnevnega lastnika Football Leaksa

Portugalski mediji poročajo, da je policija 30-letnega moškega iskala zaradi kraje zaupnih dokumentov portugalskemu nogometnemu velikanu Benfici, in da je aretirani lastnik spletne strani Football Leaks. Ta je skrbela, da so v javnost prišli dokumenti, pogodbe in elektronska sporočila, ki so v zadrego spravili številne zveze, klube in posameznike.

Portugalska se nadeja, da bo Madžarska osumljenca izročila v treh do štirih tednih.

