Angleškim prvoligašem zaradi krize del denarja vnaprej

Zaradi finančnih težav, ki jih povzroča pandemija novega koronavirusa, bo vodstvo elitne angleške nogometne lige klubom vnaprej plačalo del denarja, ki ga glede na stanje na lestvici in število televizijskih prenosov običajno nakaže na koncu sezone.

Tako bodo klubi, ki so v spodnjem delu lestvice, dobili nekaj milijonov evrov, medtem ko bodo ekipe z vrha lestvice dobile po nekaj več kot 20 milijonov evrov, je poročal dnevnik Times.

Nogometna tekmovanja v Angliji so trenutno prekinjena in vprašanje je, kdaj se bo sezona lahko nadaljevala. Devet krogov pred koncem ima vodilni Liverpool 25 točk prednosti pred drugouvrščenim Manchester Cityjem in mu le še šest točk manjka, da si tudi teoretično zagotovi naslov državnega prvaka, prvega po 30 letih.

Pandemija novega koronavirusa bi sicer lahko elitno angleško ligo oškodovala za več kot 1,130 milijarde evrov, so objavili mediji na Otoku.

Predsednik angleške nogometne zveze Greg Clarke pa je opozoril, da bi lahko nekatera mesta za vedno izgubila klube, ki se soočajo s težkim finančnim položajem.