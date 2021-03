Nogometnemu sodniku 15-mesečna zaporna kazen

Radnički iz Niša je po dveh letih in desetih mesecih le dočakal pravico za sodniške nepravilnosti na tekmi srbske superlige, ki je bila na sporedu 13. maja 2018.

Z isto prvostopenjsko sodbo posebnega oddelka za preprečevanje korupcije novosadskega sodišča so kaznovanemu nogometnemu sodniku izrekli ukrep, s katerim so Obradoviću za obdobje deset let prepovedali opravljati sodniško funkcijo na tekmah, pa tudi opravljanje vseh drugih funkcij v Nogometni zvezi Srbije, so na sodišču potrdili za srbsko tiskovno agencijo. Sodba še ni pravnomočna.

Kaj mu očitajo?

Obradoviću očitajo, da je na nogometni tekmi v Subotici, med domačim Spartakom in niškim Radničkim, favoriziral domačo ekipo, tako da je izkoristil svoj uradni položaj in Spartak postavil v ugodnejši položaj v primerjavi z nasprotno ekipo v neposrednem obračunu, ki je odločal o udeležencu kvalifikacij za evropsko ligo.

Srbski športni tabloidi so takrat poročali o smešni enajstmetrovki, ko je Obradović v 77. minuti tekme pokazal na belo točko, češ da je igralec gostujoče ekipe igral z roko, čeprav se je lahko na posnetku jasno videlo, da je žoga branilca Radničkega Andrijo Mijailovića zadela v koleno. Spartak je sicer na tej sporni tekmi oba zadetka dosegel iz enajstmetrovke. Izvajalec obeh strelov z bele točke je bil Nemanja Nikolić.

Sporna naj bi bila tudi izključitev najboljšega napadalca Niša Milana Pavkova, ki mu je zdaj kaznovani sodnik pokazal drugi rumeni karton.

