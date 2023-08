Roma se je 24-letnemu branilcu Ibanezu odrekla za 25 milijonov evrov in še tri dodatne milijone bonusov ter ga poslala v Savdsko Arabijo k Al Ahliju, sta poročala Gianluca Di Marzio in Football Italia.

Ibanez, ki je v prejšnji sezoni pod trenerjem Josejem Mourinhom sodeloval na skupno 48 tekmah, pomagal pa ji je tudi do naslova v konferenčni ligi 2021/22, je podpisal štiriletno pogodbo, pri čemer bo Roma dobila deset odstotkov denarja od naslednje njegove prodaje.

Posebej slikovito se je na Ibanezovo selitev v Savdsko Arabijo odzval Mourinho. "Bodi srečen. Vem, da me boš pogrešal. Zdaj boš lahko plačal pravo večerjo meni in mojemu osebju. Uživaj v Savdski Arabiji," je med drugim na Instagramu zapisal Mourinho.

Italijanski prvak se je okrepil z Brazilcem

Napoli pa je uradno objavil, da se je okrepil s srednjim branilcem, Brazilcem Natanom Bernardom De Souzo, iz kluba RB Bragantino. Za 22-letnika, ki je podpisal petletno pogodbo in ki je leta 2020 pomagal Flamengu do naslova brazilskega prvaka, so Neapeljčani odšteli deset milijonov evrov in upajo, da bo zapolnil vrzel po odhodu Korejca Kim Min-Jaeja k Bayernu za 50 milijonov evrov.

Ob tem pa bo Napoli najverjetneje prodal Poljaka Piotra Zielinskija, kot je poročal Calciomercato, se bo ta tako kot Ibanez preselil k Al Ahliju. Za prestop, ki naj bi bil vreden približno 20 milijonov evrov, manjka le še Poljakova odločitev. To bi mu lahko olajšalo dejstvo, da mu savdski klub ponuja med 14 in 15 milijonov evrov neto na sezono.

Al Ahli je pred tem pripeljal tudi Riyada Mahreza in Roberta Firmina.

Mura in Zličić sta se sporazumno razšla

Slovenski nogometni prvoligaš Mura je objavil, da se je sporazumno razšel z Lazarjem Zličićem. Šestindvajsetletni vezist je za črno-bele odigral 15 tekem ter prispeval dva zadetka in asistenco.

Zličić je pred prihodom v Mursko Soboto igral za Aksu v Kazahstanu, pred tem pa za Kisvardo na Madžarskem ter Voždovac, Vojvodino in Proleter v Srbiji.