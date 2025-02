Brighton kupil najstnika, ki ga primerjajo s Šeškom. Indijec v Radomljah.

Danes poteka v najmočnejših nogometnih ligah na svetu zadnji dan zimskega prestopnega roka. Za zdaj je za najdražjo kupčijo poskrbel Brighton. Kupil je mladega Grka Stefanosa Tzimasa, ki ga primerjajo z Benjaminom Šeškom. Na Otok bo prišel po koncu sezone, do takrat pa še naprej nosil dres Nürnberga.

Angleški premierligaš Brighton & Hove Albion, pri katerem se je svojčas dokazoval tudi Jan Mlakar, je zadnji dan prestopnega roka poskrbel za drago kupčijo. Za 19-letnega grškega napadalca Stefanosa Tzimasa je nemškemu drugoligašu Nürnbergu odštel 25 milijonov evrov. Tzimas bo prišel na Otok po koncu sezone, do takrat pa bo igral na posoji v Nemčiji, kjer je v tej sezoni na 17 tekmah prispeval 10 zadetkov in dve podaji. Grka zaradi podobnega igralnega sloga primerjajo s slovenskim reprezentantom Benjaminom Šeškom. Z galebi je sklenil sodelovanje do leta 2030.

Mladi Srb pri Šešku in Kamplu

Kot so danes sporočili iz nemškega kluba, se bo Leipzigu do konca sezone z možnostjo odkupa pridružil 19-letni srbski branilec Kosta Nedeljković na posojo iz Aston Ville.

"Vedel sem, da želim izkoristiti to priložnost, saj kot klub dajejo prednost mladim igralcem in jim dajejo priložnost za razvoj. Leto 2024 ni bilo najboljše leto zame, zato si želim pokazati, kaj zmorem," je za klubsko spletno stran dejal Nedeljković.

Leipzig je tudi sporočil, da bo napadalec Andre Silva preostanek sezone preživel kot posojen igralec pri tekmecu v bundesligi, Werderju iz Bremna.

Radomljani z indijskim vratarjem

Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer iz Radomelj je predstavil novo okrepitev na vratarskem položaju. Kot so sporočili iz kluba, je pogodbo podpisal 19-letni Indijec Som Kumar, nazadnje član ekipe Kerala Blasters iz Indije.

Som je v mlajših selekcijah že igral v Sloveniji za Bravo, Krko in Olimpijo, nato pa se preselil v domovino h Kerali, bil je tudi član mlade indijske vrste.

"Zdaj pa je prestopil v Radomlje in postal edini indijski nogometaš s profesionalno pogodbo v Evropi! Som, dobrodošel!" so novega člana pozdravili v Radomljah.

Zimski novinci so še Đorđe Gordić, Jaša Martinčič, povratnik Dejan Vokić, novi polnopravni član Niko Gajzler in še en vratar Samo Pridgar. Odšla sta Emil Velić in Gedeon Guzina.

Radomlje so v nedeljo v uvodnem krogu spomladanskega dela Prve lige Telemach doma izgubile proti Kopru z 1:2 in ostajajo na osmem mestu lestvice. V petek jih čaka gostovanje v Lendavi.

