V živo: čustveni Messi že pogreša prijatelja, Rožman izgubil najboljšega

Hrvaški pokalni zmagovalec Rijeka, ki ga vodi Simon Rožman, zanj pa igra Adam Gnezda Čerin, ostaja brez najboljšega napadalca. Antonio Mirko Čolak se je odpravil v Grčijo, kjer bo v kratkem po opravljenem zdravniškem pregledu podpisal pogodbo za solunski PAOK.

