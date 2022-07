Pošastna ponudba za Ronalda, De Jong noče iz Barcelone

Klub iz Savdske Arabije z vrtoglavo ponudbo za Ronalda?

Portugalska izdaja CNN poroča, da naj bi neimenovani kolektiv iz Savdske Arabije za Cristiana Ronalda pripravilo vrtoglavo ponudbo, ki se vrti okoli 300 milijonov evrov. Če gre verjeti poročilom portugalske izdaje CNN, naj bi klub iz Savdske Arabije Cristianu Ronaldu za dve sezoni ponujal 250 milijonov evrov.

Portugalec ima sicer veljavno pogodbo z Manchester Unitedom, ki so mu Savdijci pripravljeni plačati 30 milijonov evrov za prestop. 37-letnik bi za dve sezoni igranja prejel 250 milijonov evrov, agentskemu delu pa bi pripadlo 20 milijonov evrov. Bo to Cristianova prva avantura zunaj Evrope?

Najdražji prestop v zgodovini zaenkrat pripada brazilskemu nogometašu Neymarju, za katerega je Paris Saint-Germain leta 2017 Barceloni odštel 222 milijonov evrov.

De Jong ne želi iz Barcelone

Foto: Reuters Frenkie de Jong ne želi zapustiti Barcelone in se preseliti k Manchester Unitedu. Slednji je sicer pripravljen plačati 75 milijonov evrov odškodnine in še deset milijonov dodatnih bonusov, toda brez privolitve nizozemskega igralca, ki ima pogodbo z Barcelono do leta 2026, z njegovim prihodom ne bo nič.

Kot poroča španski dnevnik Sport, je Barcelona Nizozemcu ponudila dve možnosti. Prva je zmanjšanje plače iz 15 na devet milijonov evrov po sezoni, druga pa odhod iz kluba. Toda De Jong ne pristaja na nobeno od možnosti. Želi ostati v katalonskem velikanu in si izboriti mesto v začetni enajsterici.

Messi v Parizu do poletja 2024?

Foto: Reuters Lionel Messi ima na mizi ponudbo, da ostane član francoskega Paris St. Germaina vsaj do poletja 2024, poroča španski časnik Marca. Kot še trdi časnik, ki se sklicuje na neimenovane francoske vire, je klub svoje načrte nogometašu že predstavil.

Podrobnosti niso znane, Marca pa izpostavlja, da zdaj veljavna pogodba med klubom in nogometašem, ki velja še eno leto, ne vsebuje možnosti podaljšanja za še eno sezono.

Časnik poroča, da je prezgodaj, da bi že potrdili podaljšanje pogodbe. Messi se bo o tem zanesljivo pogovoril z očetom, ki je nogometašev svetovalec, časniki pa pišejo, da se bo to verjetno zgodilo šele konec leta po svetovnem prvenstvu v Katarju. In prav naslov svetovnega prvaka je ena redkih lovorik, ki Messiju v karieri še manjka.

Dembele podaljšal z Barcelono

Foto: Reuters Francoski nogometaš Ousmane Dembele je danes podaljšal pogodbo s katalonskim velikanom Barcelono, je klub sporočil na svoji spletni strani. Petindvajsetletnik bo član Barcelone še dve leti oziroma do konca sezone 2023/24.

Dembele se je blaugrani pridružil leta 2017 in je takrat podpisal petletno pogodbo, ki se mu je iztekla konec junija. Kljub temu, da so v klubu januarja trdili, da bodo francoskega krilnega napadalca prodali oziroma bo ta po izteku pogodbe odšel, je zdaj Dembele podpisal novo dvoletno pogodbo.

Za Barcelono je 25-letnik na 150 nastopih zbral 32 zadetkov in 34 asistenc in osvojil dva naslova državnih prvakov in dve pokalni lovoriki. V lanski sezoni je za Katalonce zbral 13 asistenc in je bil najboljši podajalec španske lige.

Domžalčane okrepil prvi strelec 2. HNL

Poletno kadrovanje se nadaljuje tudi na slovenskih zelenicah. Pri NK Domžale so poskrbeli za četrti prihod. Od zdaj bo nasprotnikova vrata v konici domžalskega napada ogrožal tudi 21-letni Ivan Durdov. Najboljši strelec 2. HNL je s klubom podpisal pogodbo, ki velja do poletja 2025.

"Zelo sem vesel, da sem postal novi član kluba. To je moj prvi prestop izven meja Hrvaške. Prihod v Domžale predstavlja velik izziv, ki mu želim biti kos. Slovenska liga je kakovostno tekmovanje, kjer si moraš vse izboriti. Nič ni podarjeno. Tukaj sem zaradi zadetkov. Naj jih bo čim več," je za klubsko spletno stran dejal v Splitu rojeni osrednji napadalec, ki je kariero začel v lokalni ekipi Adriatic Split. Pri 18. je postal član Osijeka.

Članske izkušnje je nabiral v 2. HNL. Sprva je nosil dres Solina, nato še Rudeša, po lanski vrnitvi v Solin, kjer je na 15 tekmah dosegel pet zadetkov, je februarja prestopil v Orijent. 194 centimetrov visoki napadalec je za hrvaško ekipo, ki domuje na Reki, v drugi polovici tekmovalnega leta 2021/22 prispeval osem golov.

Sokler iz Celja v Radomlje

Slovenski nogometaš Ester Sokler je nova okrepitev v napadu Radomelj, je prvoligaški klub zapisal na svoji spletni strani. Triindvajsetletni napadalec se je preselil iz Celja, kjer je v letu in pol igranja za klub iz knežjega mesta zbral 50 nastopov in dosegel devet zadetkov.

Ester Sokler, dobrodošel med Mlinarji! 🙌



Triindvajsetletni napadalec je v Radomlje prestopil iz NK Celje ⚽️



💛🖤#hocemozmoremosmo pic.twitter.com/gNy8DMO2kI — NK Radomlje (@NKRadomlje) July 14, 2022

Sokler je kariero začel v domačem klubu Krško, s katerim je debitiral v prvoligaškem tekmovanju. Zatem je igral za Brežice, lani pa je podpisal za Celje, za katero je igral vse do prihoda v Radomlje. Krčan je v prvi ligi skupaj zbral 83 nastopov in dosegel deset zadetkov.

"Rad bi se zahvalil klubu za zaupanje in priložnost, ki mi ju je ponudil. Zelo sem motiviran in komaj čakam, da se sezona začne," je ob podpisu pogodbe za klubsko spletno stran dejal Sokler.

Vidal: Uresničil sem sanje

Foto: Reuters Nekdanji zvezdnik münchenskega Bayerna in Barcelone Arturo Vidal bo nogometno kariero nadaljeval v Flamengu v Rio de Janeiru, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pogodba ga na brazilski klub veže do decembra 2023.

"Danes so se mi uresničile sanje, ki jih imam že celo življenje," je novico na Instagramu potrdil tudi 35-letni čilski nogometa, ki je dres z grbom svoje domovine nosil na 133 tekmah.

Nazadnje je Vidal igral za milanski Inter, ob omenjenih klubih pa med drugim tudi za Bayer 04 Leverkusen. V uspešni karieri se je v Nemčiji, Španiji in Italiji veselil tudi naslova prvaka.