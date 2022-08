Vodilni in edini še neporaženi ekipi angleškega prvenstva v tretjem krogu igrata v Bournemouthu Arsenal (sobota) in v Newcastlu Manchester City (nedelja). Tekma Manchester United - Liverpool bo v ponedeljek zvečer. Prvi imajo dva poraza, drugi pa dva remija. Večni derbi bo imel tako tokrat še večjo težo.

V Manchestru vre, navijači so nezadovoljni z ameriškimi lastniki kluba in za ponedeljkov derbi z Liverpoolom napovedujejo protest. Trener Erik Ten Hag jih je pozval naj tega ne storijo, naj raje družno navijajo za ekipo in ji tako pomagajo iz krize. "Tudi lastniki si želijo zmage. Želimo, da so navijači na naši strani. Nisem še dolgo v klubu in ne poznam vsega ozadja, a moramo se boriti skupaj in biti povezani."

Po drugem porazu. Foto: Reuters Manchester United je brez angleškega naslova prvaka od leta 2013. Edina dobra novica po dveh zaporednih porazih v uvodu v sezono je vrnitev Anthonyja Martiala na treninge. Zaradi poškodbe stegenske mišice ni igral na prvih dveh tekmah. Ko so vsi, ne le Cristiano Ronaldo pokazali premalo, poudarja Ten Hag. "Ne vem, zakaj je po zadnjem porazu vsa pozornost usmerjena nanj. Šlo je za igro celotne ekipe, odnos celotne ekipe. Še vedno je v naših načrtih. Samo to lahko rečem."

Pot iz krize ne bi bila na nobeni tekmi bolj sladka kot na večnem derbiju z Liverpoolom. Tudi ta sezone ni začel najbolje - z dvema remijema. In je tako štiri točke za tekmecem za prvaka iz minule sezone Manchestrom Cityjem. "Vem, da gre za veliko rivalstvo. Zmagati moramo na vsaki tekmi, še posebej pa proti njim," poudarja Ten Hag. Trener Liverpoola Jürgen Klopp pa: "Celoten svet bo gledal. Bomo videli, kako se bosta dva velika soočila s trenutno situacijo." Na zadnjih treh medsebojnih ligaških tekmah je Liverpool Unitedu zabil kar 13 golov! V minuli premier ligi je tako zmagal s 4:0 in 5:0.

Tuchel bo na klopi Chelseaja

Thomas Tuchel, trener angleškega nogometnega kluba Chelsea, je dobil eno tekmo prepovedi vodenja moštva in 35.000 funtov (41.000 evrov) denarne kazni, potem ko se je po nedeljski tekmi spopadel s trenerjem Tottenhama Antoniom Contejem. Conte je medtem dobil kazen v višini 15.000 funtov.. Tuchelova prepoved vodenja tekme je bila sicer začasno suspendirana, dokler ne bo znana celotna pisna utemeljitev izključitve. To pomeni, da bo Nemec lahko vodil Chelsea na nedeljski gostujoči tekmi proti Leedsu.

Angleško prvenstvo, 3. krog: Sobota, 20. avgust:

13.30 Tottenham - Wolverhampton

16.00 Crystal Palace - Aston Villa

16.00 Everton - Nottingham

16.00 Fulham - Brentford

16.00 Leicester Southampton

18.30 Bournemouth - Arsenal



Nedelja, 21. avgust:

15.00 Leeds - Chelsea

15.00 West Ham - Brighton

17.30 Newcastle - Manchester City



Ponedeljek, 22. avgust:

21.00 Manchester United - Liverpool